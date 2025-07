La dernière des seize statues ornant la base de la flèche de Notre-Dame de Paris, retirées pour être restaurées quelques jours avant l'incendie qui a ravagé l'édifice en 2019, a été réinstallée jeudi, a constaté un journaliste de l'AFP.

La cathédrale a réouvert en 2024, cinq ans après l'incendie (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Après avoir été bénie par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, cette représentation de Saint-Thomas mesurant trois mètres et pesant un peu plus de 100 kg a été tractée par une imposante grue au petit matin.

«C'est un symbole très fort de revoir toutes les statues là-haut car ce sont quasiment les seules survivantes de la flèche, avec le coq, mais qui, lui, a été très abîmé», a souligné auprès de l'AFP Marie-Hélène Didier, conservatrice générale du patrimoine et conservatrice des monuments historiques à la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France.

Ces seize statues n'avaient pas été endommagées par l'incendie qui a touché Notre-Dame le 15 avril 2019 car, quatre jours auparavant, elles avaient été retirées de leur promontoire habituel pour être restaurées en Dordogne. «C'est presque un miracle», a ajouté Mme Didier.

Actuellement masquées par l'échafaudage de la flèche, elles seront pleinement visibles à la fin du mois d'août, après son démontage. Dessinées en 1857 par Viollet-le-Duc – architecte de la flèche – et sculptées par Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume, ces seize statues à patine de bronze en cuivre représentent les douze apôtres et les symboles des quatre évangélistes (le lion, le taureau, l'ange et l'aigle).

Viollet-le-Duc a d'ailleurs représenté Saint-Thomas, patron des architectes, à son effigie.