Nouméa : un surfeur retrouvé mort, victime présumée d’une attaque de requin

Le corps sans vie d'un surfeur pratiquant le wing foil, vraisemblablement victime d'une attaque de requin, a été découvert dimanche dans une baie de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, ont indiqué à l'AFP le procureur et la mairie.

Une barrière maritime en filet pour prévenir les attaques de requins, sur une plage de la baie des Citrons à Nouméa (archives). AFP

Basile Mermoud

La découverte a eu lieu peu après 17H30 (07H30 à Paris) grâce à un bateau de plaisanciers, qui a donné l'alerte. La plage de l'Anse-Vata, dans le sud de Nouméa, a été évacuée pour faciliter le travail des secours, qui appellent à la plus grande prudence.

Le procureur de Nouméa Yves Dupas a précisé que des recherches sur les causes de la mort de cet homme né en 1970 allaient être engagées. Une autopsie sera réalisée avec l'aide d'un spécialiste des squales. Un témoin doit également être entendu.

«On ne sait pas pour le moment comment l'attaque s'est déroulée. Nous essayons de déterminer les circonstances», a déclaré Yves Dupas à l'AFP. Cette attaque intervient après des pluies particulièrement abondantes ces derniers jours, un phénomène qui accroît le risque de présence de requins près des côtes.

L'Anse-Vata est l'une des baies de Nouméa les plus fréquentées par les amateurs de sports nautiques. Début 2023, trois accidents étaient survenus en l'espace de quelques semaines dans la même zone. Un touriste australien avait perdu la vie dans l'une de ces attaques.