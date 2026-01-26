Nous connaissions tous la voix de cet homme, qui vient de s'éteindre

Le comédien Michel Barbey, qui avait été l'une des voix de Bud Spencer et de nombreux autres personnages de films et dessins animés, est mort samedi à l'âge de 98 ans, a appris l'AFP auprès de son épouse.

Michel Barbey avait été la voix française de l'acteur italien Bud Spencer (ici à l'image) dans le premier doublage du western spaghetti «On l'appelle Trinita». KEYSTONE

Agence France-Presse Valérie Passello

Le comédien Michel Barbey, qui avait été l'une des voix de Bud Spencer et de nombreux autres personnages de films et dessins animés, est mort samedi à l'âge de 98 ans, a appris l'AFP auprès de son épouse.

Il avait été la voix française de l'acteur italien Bud Spencer dans le premier doublage du western spaghetti «On l'appelle Trinita» (1970), et celle de Wez, le motard punk psychopathe et quasi-mutique de «Mad Max II» (1981).

Michel Barbey a également doublé des personnages de dessins animés japonais populaires dans les années 80/90: il était l'une des voix du Grand Pope, le méchant des «Chevaliers du Zodiaque», et celle du héros de «Muscleman».

Ce dessin animé avait fait polémique lors de sa diffusion dans l'émission jeunesse «Club Dorothée» car l'un des personnages arborait une croix gammée.

Outre les dizaines de doublages qu'il a réalisés, Michel Barbey a interprété de nombreux seconds rôles au cinéma, à l'ombre de Jean Gabin ou Michel Simon, et a eu une carrière de comédien de théâtre.

A la télévision, il avait notamment incarné un juge de la série «Cas de divorce» au début des années 1990.

«C'était un sacré personnage! Il devait fêter ses 99 ans en avril. Il était malade depuis quelques temps, sa fin a été difficile», a déclaré sa femme, Natacha Guiboud-Barbey, à l'AFP.