  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Deux ans après «Nous finirons par découvrir...» – La mère de Navalny réclame justice

Valérie Passello

16.2.2026

La mère de l'opposant russe Alexeï Navalny a réclamé «justice» pour son fils lundi, jour du deuxième anniversaire de sa mort, après l'enquête menée par cinq pays européens affirmant qu'il a été «empoisonné» avec une toxine rare.

La mère de l'ancien leader de l'opposition russe Alexeï Navalny, Lioudmila Navalnaya, à droite, et sa belle-mère Alla Abrosimova se tiennent devant sa tombe, deux ans après sa mort, au cimetière Borisovskoye à Moscou, le lundi 16 février 2026. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
La mère de l'ancien leader de l'opposition russe Alexeï Navalny, Lioudmila Navalnaya, à droite, et sa belle-mère Alla Abrosimova se tiennent devant sa tombe, deux ans après sa mort, au cimetière Borisovskoye à Moscou, le lundi 16 février 2026. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
KEYSTONE

Agence France-Presse

16.02.2026, 10:08

«Cela confirme ce que nous savions depuis le début. Nous savions que notre fils n'était pas simplement mort en prison, il a été assassiné», a-t-elle déclaré à des journalistes, dont l'AFP, près de sa tombe à Moscou.

«Deux ans se sont écoulés et nous savons déjà avec quoi il a été empoisonné. Je pense que cela prendra un certain temps, et nous finirons par découvrir qui l’a fait», a-t-elle ajouté.

«Bien sûr, nous souhaitons que cela se produise dans notre pays et que justice triomphe.»

«J'ai déjà dit que ceux qui ont donné cet ordre sont connus du monde entier ; je ne fais que le répéter. Et nous voulons que tous ceux qui y ont participé soient identifiés», a-t-elle encore exhorté.

Lundi, des dizaines de personnes se sont recueillies à Moscou sur la tombe du charismatique militant anti-corruption, farouche opposant au président russe Vladimir Poutine. Alexeï Navalny est décédé en prison le 16 février 2024, à 47 ans, dans des circonstances floues.

Le Royaume-Uni, la Suède, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas ont accusé Moscou de l'avoir «empoisonné» avec une «toxine rare», selon les conclusions d'une enquête publiées samedi.

Les plus lus

Suivez le slalom messieurs en direct
Risque d'avalanches spontanées: situation critique en Suisse
Une avalanche fait dérailler un train en Valais
«Vandalisme»: embrasement d'une quarantaine de câbles en gare de Lausanne
Jack Lang fait ses adieux au personnel, pendant les perquisitions
Loïc Meillard survit à l’hécatombe et jouera une médaille en slalom