La mère de l'opposant russe Alexeï Navalny a réclamé «justice» pour son fils lundi, jour du deuxième anniversaire de sa mort, après l'enquête menée par cinq pays européens affirmant qu'il a été «empoisonné» avec une toxine rare.

La mère de l'ancien leader de l'opposition russe Alexeï Navalny, Lioudmila Navalnaya, à droite, et sa belle-mère Alla Abrosimova se tiennent devant sa tombe, deux ans après sa mort, au cimetière Borisovskoye à Moscou, le lundi 16 février 2026. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) KEYSTONE

Agence France-Presse Valérie Passello

«Cela confirme ce que nous savions depuis le début. Nous savions que notre fils n'était pas simplement mort en prison, il a été assassiné», a-t-elle déclaré à des journalistes, dont l'AFP, près de sa tombe à Moscou.

«Deux ans se sont écoulés et nous savons déjà avec quoi il a été empoisonné. Je pense que cela prendra un certain temps, et nous finirons par découvrir qui l’a fait», a-t-elle ajouté.

«Bien sûr, nous souhaitons que cela se produise dans notre pays et que justice triomphe.»

«J'ai déjà dit que ceux qui ont donné cet ordre sont connus du monde entier ; je ne fais que le répéter. Et nous voulons que tous ceux qui y ont participé soient identifiés», a-t-elle encore exhorté.

Lundi, des dizaines de personnes se sont recueillies à Moscou sur la tombe du charismatique militant anti-corruption, farouche opposant au président russe Vladimir Poutine. Alexeï Navalny est décédé en prison le 16 février 2024, à 47 ans, dans des circonstances floues.

Le Royaume-Uni, la Suède, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas ont accusé Moscou de l'avoir «empoisonné» avec une «toxine rare», selon les conclusions d'une enquête publiées samedi.