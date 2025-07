«Nous ne voulons pas de contact parce que vous êtes méchants»

Dans la forêt amazonienne péruvienne vit un groupe ethnique jusqu'ici non contacté. Des bûcherons s'approchent désormais du territoire des Mashco Piro. Mais ceux-ci refusent catégoriquement tout contact.

Des images prises en juillet 2024 montrent des dizaines de Mashco Piro au bord d'une rivière, dangereusement proches d'une zone ouverte à la déforestation. IMAGO/Cover-Images

Oliver Kohlmaier

Les Mashco Piro, situés à la frontière entre le Brésil et le Pérou, sont le plus grand groupe ethnique indigène isolé du monde. La déforestation, le trafic de drogue et la crise climatique les exposent toutefois à des menaces croissantes.

De récentes attaques au Brésil illustrent leur lutte pour le territoire et les ressources, qui est encore aggravée par les changements environnementaux et les activités criminelles, comme l'écrit le journal britannique «Guardian». Selon ce média, malgré la protection légale et les accords internationaux, la coopération entre le Brésil et le Pérou est insuffisante, ce qui met encore plus en danger la Mashco Piro.

Certes, le Pérou a autorisé la protection de 800 000 hectares délimités par une ligne droite nord-sud. Mais de l'autre côté de cette ligne, 38 licences de déforestation ont été accordées pour les deux prochaines années, couvrant 694'584 hectares... dont des zones utilisées par les Mashco Piro.

Les Mashco Piro sont probablement le plus grand groupe ethnique au monde qui n'a pas encore été contacté. IMAGO/Cover-Images

«Parfois, nous en voyons 200 à la fois»

Lucas Manchineri, président de l'association indigène locale de l'autre côté de la frontière brésilienne, souligne le rôle de la crise climatique. Ainsi, des pluies et des sécheresses de plus en plus extrêmes entraînent un dérèglement des processus saisonniers. Les cours supérieurs des ruisseaux s'assèchent tôt et forcent le Mashco Piro à descendre le fleuve, plus près des villages.

Pour éviter les confrontations, le ministère péruvien de la Culture entretient 19 postes de contrôle dans tout le pays pour les huit réserves indigènes et territoriales. La plupart des employés sont des indigènes, comme Romel Ponciano. Selon lui, la population des Mashco Piro est en augmentation, ce qui rend la présence de l'Etat encore plus urgente.

La population exacte n'est pas connue, mais les experts s'accordent à dire qu'elle se compte en milliers. «J'ai vu leur nombre augmenter entre 2000 et aujourd'hui. Ils ont fortement augmenté. Parfois, nous en voyons 200 à la fois», dit-il.

«Les arbres sont comme des monuments»

Des médiateurs comme Ponciano mènent parfois des discussions par-delà la rivière avec les Mashco Piro, qui parlent une langue similaire. Il ne s'agit toutefois pas d'un véritable contact.

Ponciano rapporte que les Mashco Piro ne comprennent tout simplement pas le déboisement. «Ils m'ont demandé : 'Pourquoi abattent-ils les grands arbres?' Je ne pouvais pas l'expliquer», dit-il. «Pour eux, les arbres sont comme des monuments. Ils ne veulent pas qu'on les coupe».

Ponciano leur a en outre demandé s'ils voulaient prendre contact avec le monde «civilisé». «Ils m'ont toujours répondu la même chose : 'Non, parce que vous êtes méchant'», dit-il. «Si je leur dis que je ne suis pas méchant, ils me répondent: 'Oui, tu n'es pas méchant. Mais les autres sont méchants».