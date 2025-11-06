Emmanuel Macron s'est dit «frappé par l'attaque survenue à Oléron» et a assuré avoir «pleine confiance en la justice pour établir la vérité et répondre à cette violence avec la plus grande fermeté», dans un message jeudi sur la plateforme X.

Keystone-SDA ATS

«Nous sommes tous frappés par l'attaque survenue à Oléron. J'adresse toute ma compassion aux blessés et aux familles touchées» a écrit le chef de l'Etat depuis le Brésil où il est en déplacement, exprimant également sa «gratitude envers nos forces de sécurité et de secours mobilisées pour protéger les Françaises et les Français».

Il ne s'est pas prononcé sur les circonstances de l'attaque, qui a vu un automobiliste, inconnu des services de renseignement, renverser volontairement cinq personnes sur l'île d'Oléron en Charente-Maritime, pour des raisons encore inconnues, avant d'être arrêté et placé en garde à vue.

Au moment de son interpellation, cet homme de 35 ans vivant sur l'île a «crié Allah Akbar» ("Dieu est le plus grand"), selon le parquet de La Rochelle, mais le parquet national antiterroriste (Pnat) n'est à ce stade pas saisi.

Emmanuel Macron se trouve au Brésil où il doit participer jeudi à un sommet sur le climat à Belem, en Amazonie, avant la COP30.