Un procureur d'Istanbul a ordonné samedi l'arrestation de 48 membres de la municipalité de Bayrampasa, un district d'Istanbul dirigée par l'opposition, pour «corruption» a rapporté samedi l'agence étatique Anadolu. Le maire et son adjoint ont notamment été interpellés.

Des personnes brandissent des drapeaux turcs lors d'un rassemblement organisé par le principal parti d'opposition du pays, le Parti républicain du peuple (CHP), pour protester contre la suspension et l'emprisonnement du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, à Istanbul, en Turquie, le 10 septembre 2025. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le maire Hasan Mutlu, élu du principal parti de l'opposition turque CHP (Parti républicain du peuple, social-démocrate) et son adjoint, Lutfi Kadiogullari, ont été arrêtés samedi matin pour «extorsion, corruption, fraude aggravée et truquage d'appels d'offres», tandis qu'une perquisition a été menée à la municipalité, selon la chaîne privée d'information NTV.

«Les habitants de Bayrampasa ont élu Hasan Mutlu. Mais ils ne l'ont pas supporté. Ils ne respectent ni les résultats des élections ni les urnes ni la volonté du peuple», a réagi sur X le chef du CHP à Istanbul, Ozgur Celik, qui a été lui-même révoqué le 2 septembre par un tribunal turc pour des irrégularités présumées au cours du congrès où il a été élu en 2023.

Le CHP subit une pression judiciaire croissante via un grand nombre d'enquêtes et d'interpellations visant ses élus, accusés de corruption, comme au sein de la municipalité d'Istanbul, la plus importante ville de Turquie, dont le maire, Ekrem Imamoglu, est emprisonné depuis mars.