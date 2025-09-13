  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Turquie Nouveau coup de filet contre l'opposition turque à Istanbul

ATS

13.9.2025 - 14:19

Un procureur d'Istanbul a ordonné samedi l'arrestation de 48 membres de la municipalité de Bayrampasa, un district d'Istanbul dirigée par l'opposition, pour «corruption» a rapporté samedi l'agence étatique Anadolu. Le maire et son adjoint ont notamment été interpellés.

Des personnes brandissent des drapeaux turcs lors d'un rassemblement organisé par le principal parti d'opposition du pays, le Parti républicain du peuple (CHP), pour protester contre la suspension et l'emprisonnement du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, à Istanbul, en Turquie, le 10 septembre 2025. (archives)
Des personnes brandissent des drapeaux turcs lors d'un rassemblement organisé par le principal parti d'opposition du pays, le Parti républicain du peuple (CHP), pour protester contre la suspension et l'emprisonnement du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, à Istanbul, en Turquie, le 10 septembre 2025. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.09.2025, 14:19

Le maire Hasan Mutlu, élu du principal parti de l'opposition turque CHP (Parti républicain du peuple, social-démocrate) et son adjoint, Lutfi Kadiogullari, ont été arrêtés samedi matin pour «extorsion, corruption, fraude aggravée et truquage d'appels d'offres», tandis qu'une perquisition a été menée à la municipalité, selon la chaîne privée d'information NTV.

«Les habitants de Bayrampasa ont élu Hasan Mutlu. Mais ils ne l'ont pas supporté. Ils ne respectent ni les résultats des élections ni les urnes ni la volonté du peuple», a réagi sur X le chef du CHP à Istanbul, Ozgur Celik, qui a été lui-même révoqué le 2 septembre par un tribunal turc pour des irrégularités présumées au cours du congrès où il a été élu en 2023.

Le CHP subit une pression judiciaire croissante via un grand nombre d'enquêtes et d'interpellations visant ses élus, accusés de corruption, comme au sein de la municipalité d'Istanbul, la plus importante ville de Turquie, dont le maire, Ekrem Imamoglu, est emprisonné depuis mars.

Les plus lus

657 mètres, 8 ans de travaux: le tunnel des Evouettes enfin inauguré
L’équipe de Suisse reste en vie grâce un miracle en double
WhatsApp va complètement changer de look
«Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»
20 ans de passion pour les étoiles, ça valait bien un Prix Nobel!
Trump somme les pays de l'Otan d'arrêter d'acheter du pétrole russe