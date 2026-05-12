Une alpiniste américaine a trouvé la mort lundi au Népal dans une avalanche qui l'a surprise sur les pentes du mont Makalu, la cinquième plus haute montagne du monde qui culmine à 8.485 mètres d'altitude, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs de son expédition.

Une alpiniste américaine a trouvé la mort lundi au Népal (image d’illustration). IMAGO/Panthermedia

Agence France-Presse Gregoire Galley

Shelley Johannesen, 53 ans, cofondatrice de la marque de vêtements Dash Adventures, a été emportée en descendant du sommet avec son mari David Ashley et deux grimpeurs népalais, Tawa Sherpa et Phurba Sonam Sherpa, a précisé Nabin Trital, directeur de Expedition Himalaya.

«Elle a été victime d'une avalanche juste en-dessous du camp 3», a ajouté M. Trital auprès de l'AFP, indiquant que son corps avait été rapatrié à Katmandou pour autopsie. Emportés par la même coulée de neige, les trois autres alpinistes de sa cordée ont pu être sauvés et ont été hospitalisés dans la capitale népalaise.

«Shelley n'était pas seulement une personne incroyable, elle vivait aussi sa vie sans limite et s'adonnait à ses passions partout dans le monde», lui a rendu hommage son époux sur les réseaux sociaux. Le mont Makalu est l'un des sommets népalais de l'Himalaya les plus difficiles techniquement.

Les autorités népalaises ont délivré pour la saison du printemps 2026 plus d'un millier de permis d'ascension pour trente sommets, dont 72 pour le Makalu et 492 - un record - pour le seul «toit du monde», l'Everest.

Au moins trois guides népalais et un alpiniste tchèque, David Roubinek, 38 ans, sont morts sur les pentes des sommets himalayens depuis la semaine dernière.

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