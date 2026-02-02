  1. Clients Privés
Réserve naturelle Nouveau pavillon d'accueil pour la réserve des Grangettes

ATS

2.2.2026 - 10:55

La commune de Noville a délivré le permis de construire pour le «Centre Nature des Grangettes», situé à l'entrée principale de la réserve naturelle. Ce nouveau pavillon d'accueil succédera à l'actuel cabanon, trop exigu pour répondre aux besoins des groupes de visiteurs et classes d'école.

Les travaux du futur centre nature dans la réserve des Grangettes vont démarrer (archives).
Les travaux du futur centre nature dans la réserve des Grangettes vont démarrer (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.02.2026, 10:55

02.02.2026, 10:59

Les travaux démarreront en février pour une inauguration officielle prévue au printemps 2027, indique lundi la Fondation en charge de la réserve située à l'embouchure du Rhône dans le Léman.

La nouvelle structure offrira notamment «une salle dédiée à l'accueil et à la sensibilisation, qui fait aujourd'hui défaut et permettra de recevoir et informer dans les meilleures conditions visiteurs et promeneurs», indique-t-elle dans son communiqué.

Environnement. Correction du Rhône : nouvelles étapes dans le Chablais

EnvironnementCorrection du Rhône : nouvelles étapes dans le Chablais

Le budget se monte à environ 1,6 million de francs, financé en grande partie grâce au soutien de la Loterie romande et de plusieurs fondations privées. La Fondation des Grangettes a également obtenu un soutien cantonal au titre de la loi sur l'appui au développement économique.

