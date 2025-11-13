  1. Clients Privés
Météo Nouveau record de chaleur en novembre: 23,5° enregistrés à Delémont

ATS

13.11.2025 - 14:29

Avec 23,5 degrés, un nouveau record de température pour un mois de novembre a été atteint jeudi à Delémont (JU). Le dernier remontait à 2023, pour 22,8 degrés dans la même localité, selon Meteonews.

Ce jeudi, le mercure a battu un record à Delémont avec 23,5 degrés (archives).
Ce jeudi, le mercure a battu un record à Delémont avec 23,5 degrés (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.11.2025, 14:29

13.11.2025, 15:43

Le service météorologique s'attend à ce que les stations météo enregistrent d'autres valeurs élevées au cours de la journée. En début d'après-midi, les températures étaient proches de la barre des 20 degrés en de nombreux endroits, par exemple à La Brévine (NE) avec 18,3 degrés ou à Genève avec 18,5 degrés.

Le nouveau record de Delémont est nettement plus élevé que celui de 2023, a écrit Meteonews sur sa plateforme X. Les données de mesure y sont collectées depuis 1959. D'autres candidats possibles au record sont les vallées à foehn. A Vaduz, dans la Principauté du Liechtenstein, le record actuel est par exemple de 23,7 degrés en novembre.

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

13.11.2025

Les services météorologiques prévoient également des températures douces pour demain, vendredi. Celles-ci sont «exceptionnellement élevées» pour la saison, écrit Meteonews sur son site Internet. L'isotherme zéro degré se situait jeudi entre 3300 et 3500 mètres.

Jusqu'au début de la semaine prochaine, le temps sera ensuite plus maussade et plus froid. Lundi, un front froid traversera finalement le nord de la Suisse. La limite des chutes de neige devrait descendre en dessous de 1500 mètres, selon les mêmes sources.

