Record de fréquentation Le Fort de Chillon fait très fort!

ATS

12.1.2026 - 11:49

Le Musée Fort de Chillon à Veytaux (VD) a battu une nouvelle fois son record de fréquentation. Ce labyrinthe souterrain, situé en face du célèbre château et qui raconte l'histoire du réduit national, a accueilli plus de 51'000 visiteurs en 2025, soit 20,6% de plus qu'en 2024, déjà année record.

ATS

Keystone-SDA

12.01.2026, 11:49

En franchissant le cap symbolique des 50'000 visiteurs, le Fort de Chillon «entre dans le cercle très fermé des institutions muséales «à haute fréquentation» de Suisse», s'est réjoui l'institution lundi dans un communiqué. «Cette progression illustre l’intérêt grandissant du public pour l’histoire suisse contemporaine et ses valeurs, ainsi que pour une approche muséale vivante, accessible et immersive», précise le document.

Pour 2026, le musée entend poursuivre son développement, en proposant notamment une visite guidée consacrée à la défense du Fort et du Château de Chillon, ainsi que des visites commentées par d'anciens soldats ayant servi dans des forts helvétiques. Il mettra également sur pied une nouvelle zone dédiée au jeu, «inspirée des moments de détente des soldats en permission», précise l'institution.

