Le BLS affiche un nouveau record. La compagnie bernoise a accueilli l'an passé 71,5 millions de voyageurs dans ses trains, bus et bateaux, soit un peu plus de 4% de plus qu'en 2023, déjà un exercice historique. Le bénéfice a crû de 14,9% à 23,6 millions de francs.

Train, bus et bateaux confondus, près de 200’000 personnes voyagent chaque jour avec le BLS (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Train, bus et bateaux confondus, près de 200’000 personnes voyagent chaque jour avec le BLS. Le trafic de loisirs et de tourisme connaît une très forte croissance, a indiqué vendredi le groupe. Dans la région de l’Oberland bernois, du Valais et du Simplon, par exemple, le nombre de passagers a augmenté de 11% l’an dernier.

Le chiffre d'affaires net s'est accru de son côté de 1% en comparaison annuelle pour atteindre 1,29 milliard de francs, dont 646,2 millions (+3,3%) pour l'activité liée à la mobilité des voyageurs. Les effectifs se sont étoffés de 2,2% pour se situer à 3930 collaborateurs, pour 3553 postes à plein temps (+2,1%).

Ponctualité

Outre la fréquentation de la clientèle, la ponctualité évolue aussi positivement. Depuis des années, de plus en plus de trains BLS circulent à l'heure, avec un taux de 96,2% en 2024, contre 94,5% pour l'exercice précédent. Sont considérés comme ponctuels les convois arrivant ou partant avec moins de trois minutes de retard.

La tendance s'explique notamment par les nouveaux trains MIKA, qui circulent sur un nombre croissant de lignes. Globalement, c’est principalement grâce au nombre élevé de passagers que le BLS a dégagé un bénéfice consolidé de 23,6 millions de francs pour l’exercice 2024, contre 20,5 millions un an plus tôt.

Pour le transport des automobiles, les fréquences ont légèrement progressé, précise le communiqué. Ce qui est dû à la forte demande sur la ligne du Simplon Brigue (VS)-Iselle (I). Le service de navigation a manqué de peu pour sa part le record de passagers de 2023, mais a réalisé le deuxième meilleur score de l’histoire.

Sous-effectifs

Pour la suite, le groupe bernois se fixe pour objectif d’augmenter la part des transports publics dans la mobilité globale, selon le rapport financier annuel. «Dans cette optique, nous devons pouvoir bâtir sur un cœur de métier solide, caractérisé par l’exploitation optimale des ressources.»

En réaction à la publication des comptes, le syndicat du personnel des transports (SEV) s'est réjoui du «très bon résultat annuel» obtenu à nouveau par le BLS. «Le personnel y a fortement contribué», note son communiqué. Pour le SEV, il importe maintenant que la compagnie «mette tout en oeuvre pour remédier aux sous-effectifs».