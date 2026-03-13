Une guitare utilisée par le musicien David Gilmour dans six albums des Pink Floyd a été vendue aux enchères pour le prix record de 14,55 millions de dollars lors d'une vente organisée jeudi soir à New York, annonce Christie's.

La «Black Strat» a été utilisée par David Gilmour dans tous les albums du légendaire groupe de rock progressif britannique entre 1970 et 1983 (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Cette Fender Stratocaster de légende, surnommée «The Black Strat», devient ainsi la guitare la plus chère jamais vendue, dépassant largement le précédent record de 6 millions de dollars atteint en 2020 par une guitare ayant appartenu à Kurt Cobain, chanteur et guitariste de Nirvana.

La «Black Strat» a été utilisée par David Gilmour dans tous les albums du légendaire groupe de rock progressif britannique entre 1970 et 1983, dont les mythiques «Dark Side of the Moon», «Wish you were here», «Animals» et «The Wall».

La vente organisée jeudi soir était celle de la collection d'instruments de l'histoire du rock ayant appartenu à l'homme d'affaires Jim Irsay, ancien propriétaire de l'équipe de football américain des Indianpolis Colt, décédé en 2025.

D'autres guitares ont atteint des prix record, comme celle fabriquée sur mesure pour Jerry Garcia, cofondateur d'un autre groupe pilier du mouvement psychédélique, le Grateful Dead, qui s'est vendue 11,56 millions de dollars.

Une Fender Mustang bleue utilisée par Kurt Cobain dans le clip vidéo de leur hit planétaire «Smells Like Teen Sprit» s'est envolée à 6,9 millions de dollars.