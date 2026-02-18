  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«J'ai eu la nausée» Norvège: nouveau témoignage contre le fils de la princesse héritière

ATS

18.2.2026 - 16:34

Une quatrième victime présumée est revenue mercredi sur le viol que Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège, est accusé d'avoir commis sur elle en 2024 alors qu'il était déjà sous le coup d'une enquête policière.

Le jeune homme de 29 ans conteste les accusations les plus graves.
Le jeune homme de 29 ans conteste les accusations les plus graves.
Imago

Keystone-SDA

18.02.2026, 16:34

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon en 2001, M. Høiby est actuellement jugé pour 38 chefs d'accusation, dont quatre viols et des violences sur des proches, passibles au total de 16 ans de prison.

Le jeune homme de 29 ans conteste les accusations les plus graves.

Mercredi, le tribunal d'Oslo a entendu la quatrième victime présumée de viol qui est revenue sur la nuit du 1er au 2 novembre au cours de laquelle M. Høiby est accusé d'avoir commis des actes sexuels alors qu'elle dormait et de les avoir filmés à son insu.

Comme pour les trois autres viols présumés, les faits se seraient produits lors d'une nuit arrosée --au cours de laquelle l'accusé aurait aussi consommé de la cocaïne-- après des premiers rapports sexuels consentis dans la chambre d'hôtel de la jeune femme.

Après lui avoir dit qu'elle voulait dormir, elle a été réveillée par «un coup violent» au niveau des parties génitales, a-t-elle témoigné. «Je ne sais pas s'il a essayé d'introduire plusieurs doigts ou toute la main», a-t-elle détaillé. «Mais j'ai ressenti quelque chose de dur contre mon bas-ventre.»

«Je me rappelle avoir sursauté, parce que c'était douloureux. Je me suis figée, puis je me suis rendormie», a-t-elle ajouté.

M. Høiby est accusé d'avoir filmé 27 vidéos et pris quatre photos à caractère sexuel cette nuit-là, dont une partie montre, selon le parquet, que la jeune femme dormait. Il doit livrer sa propre version des faits jeudi.

Depuis le début, il nie les accusations de viol, affirmant que tous les rapports sexuels étaient consentis et qu'il n'avait pas pour habitude d'en avoir avec des personnes qui dorment.

«La nausée»

A l'époque de ce quatrième viol présumé, il faisait déjà l'objet d'une enquête policière après avoir été arrêté le 4 août 2024, soupçonné d'avoir agressé sa compagne la nuit précédente.

L'enquête, notamment l'exploitation des photos et vidéos retrouvées sur les différents téléphones et ordinateurs de l'accusé, avait conduit la police à l'inculper également pour viols pour des agissements sexuels commis alors que les femmes n'étaient pas en état de s'y opposer.

Les quatre victimes présumées n'ont réalisé qu'elles avaient, selon l'accusation, été violées qu'ultérieurement, lorsque la police leur a montré les images et leur a expliqué leur caractère potentiellement répréhensible.

«J'ai eu la nausée et j'ai été choquée», a déclaré la jeune femme mercredi. «J'avais des souvenirs de ce qui s'était passé (...) mais, dans ma tête, je n'avais pas défini ça comme une agression».

Les plus lus

«Il a appuyé sa tête sur son pénis, elle l'a mordu» – Un document du FBI sème le trouble
Suivez le quart de finale Finlande - Suisse en direct
«Je la voulais tellement pour lui» - Une médaille pleine d’émotion pour Camille Rast
Les fissures du manteau neigeux se propagent bien plus vite qu’imaginé
«J’avais rêvé de ce moment, mais il me faisait aussi très peur»
Avant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux