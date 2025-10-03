Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Symptômes, propagation... Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir

Valérie Passello

3.10.2025

Avec la saison froide, le Covid fait son retour. Cette année, on parle du variant «Frankenstein»: ce nom effrayant doit-il nous alarmer? Pas vraiment. Explications.

Les symptômes du variant Frankenstein sont les mêmes que ceux d'une grippe normale. Il provoque notamment un enrouement et une voix cassée.
Les symptômes du variant Frankenstein sont les mêmes que ceux d'une grippe normale. Il provoque notamment un enrouement et une voix cassée.
Imago
,

Valérie Passello, Agence France-Presse

03.10.2025, 08:56

03.10.2025, 09:57

En vrai, le variant qui circule actuellement s'appelle «XFG», il est le nouvel avatar de la grande famille Omicron, qui domine en Europe ou aux Etats-Unis dans la circulation du virus Sars-CoV-2.

«Frankenstein» fait référence au monstre imaginé par la romancière Mary Shelley. Le roman racontait la création par un scientifique suisse d'un être vivant assemblé avec des parties de chairs mortes. Le variant XFG étant une recombinaison de deux variants antérieurs (LF.7 et LP.8.1.2), le surnom était donc tout trouvé.

Il est «sous surveillance» de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis fin juin, notamment pour sa contagiosité jugée plus élevée. Mais, à ce stade, il n'a pas démontré de sévérité accrue par rapport aux précédentes versions d'Omicron, selon les spécialistes.

En Europe, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a aussi observé ces dernières semaines «une circulation croissante du SARS-CoV-2, mais avec un impact limité sur les hospitalisations» à ce stade.

La Suisse ne fait pas exception, le virus circule également chez nous, avec une contagion plus élevée que les variants précédents, mais sans dangerosité accrue.  «La charge virale du SARS-CoV-2 dans les eaux usées s’est stabilisé après une légère augmentation ces dernières semaines. Actuellement, c'est principalement le variant XFG qui est détecté dans les eaux usées», indique le portail d'information sur les maladies transmissibles de l'OFSP.

Quels symptômes? 

Fièvre, maux de tête, courbatures, toux et mal de gorge sont les symptômes qui se manifestent chez les personnes contaminées par le variant «Frankenstein». Selon l'infectiologue Alessandro Diana, interrogé par «RTS», des patients se sont présentés avec «un rhume, des maux de gorge et des courbatures ou des douleurs au bas du dos». 

Plusieurs médias scientifiques relèvent un symptôme typique de «Frankenstein»: une voix rauque, enrouée ou faible, associée à de vives douleurs dans la gorge. La transformation soudaine de la voix serait «l'un des premiers indices à surveiller», indique notamment «Sciencepost».

Mais rien de bien alarmant, rappelons-le: aucune surcharge n'est constatée dans les hôpitaux suisses à l'heure actuelle et le Covid est appelé à devenir une maladie respiratoire saisonnière, comme la grippe.

Doit-on se faire vacciner?

D'après Alessandro Diana, les vaccins existants sont encore efficaces contre ce variant. Mais ils sont recommandés essentiellement aux personnes à risques.

À savoir, selon la plateforme Infovac.ch: les personnes à partir de 65 ans, à titre de vaccination complémentaire pour se protéger personnellement contre le risque accru de forme grave lié à l’âge. Les personnes à partir de 16 ans atteintes de certaines formes des maladies chroniques ou de trisomie 21 sont aussi considérées comme «à risques».

Toujours selon Infovac, la vaccination est également recommandée aux femmes enceintes, afin de protéger la mère et l’enfant à naître contre le risque légèrement accru de forme grave du COVID-19 et contre de possibles complications de la grossesse.

Les plus lus

Cette commune encaisse 100'000 francs d'amendes par jour!
Coup de théâtre en France: Lecornu crée la surprise
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir
Tourisme de masse : cette ville espagnole ne fait pas dans la dentelle !
«Le tapis peut être retiré de sous vos pieds à n'importe quel moment»
Le grand-duc Henri 1er de Luxembourg a abdiqué!