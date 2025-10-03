Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir

Avec la saison froide, le Covid fait son retour. Cette année, on parle du variant «Frankenstein»: ce nom effrayant doit-il nous alarmer? Pas vraiment. Explications.

Les symptômes du variant Frankenstein sont les mêmes que ceux d'une grippe normale. Il provoque notamment un enrouement et une voix cassée. Imago

En vrai, le variant qui circule actuellement s'appelle «XFG», il est le nouvel avatar de la grande famille Omicron, qui domine en Europe ou aux Etats-Unis dans la circulation du virus Sars-CoV-2.

«Frankenstein» fait référence au monstre imaginé par la romancière Mary Shelley. Le roman racontait la création par un scientifique suisse d'un être vivant assemblé avec des parties de chairs mortes. Le variant XFG étant une recombinaison de deux variants antérieurs (LF.7 et LP.8.1.2), le surnom était donc tout trouvé.

Il est «sous surveillance» de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis fin juin, notamment pour sa contagiosité jugée plus élevée. Mais, à ce stade, il n'a pas démontré de sévérité accrue par rapport aux précédentes versions d'Omicron, selon les spécialistes.

En Europe, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a aussi observé ces dernières semaines «une circulation croissante du SARS-CoV-2, mais avec un impact limité sur les hospitalisations» à ce stade.

La Suisse ne fait pas exception, le virus circule également chez nous, avec une contagion plus élevée que les variants précédents, mais sans dangerosité accrue. «La charge virale du SARS-CoV-2 dans les eaux usées s’est stabilisé après une légère augmentation ces dernières semaines. Actuellement, c'est principalement le variant XFG qui est détecté dans les eaux usées», indique le portail d'information sur les maladies transmissibles de l'OFSP.

Quels symptômes?

Fièvre, maux de tête, courbatures, toux et mal de gorge sont les symptômes qui se manifestent chez les personnes contaminées par le variant «Frankenstein». Selon l'infectiologue Alessandro Diana, interrogé par «RTS», des patients se sont présentés avec «un rhume, des maux de gorge et des courbatures ou des douleurs au bas du dos».

Plusieurs médias scientifiques relèvent un symptôme typique de «Frankenstein»: une voix rauque, enrouée ou faible, associée à de vives douleurs dans la gorge. La transformation soudaine de la voix serait «l'un des premiers indices à surveiller», indique notamment «Sciencepost».

Mais rien de bien alarmant, rappelons-le: aucune surcharge n'est constatée dans les hôpitaux suisses à l'heure actuelle et le Covid est appelé à devenir une maladie respiratoire saisonnière, comme la grippe.

Doit-on se faire vacciner?

D'après Alessandro Diana, les vaccins existants sont encore efficaces contre ce variant. Mais ils sont recommandés essentiellement aux personnes à risques.

À savoir, selon la plateforme Infovac.ch: les personnes à partir de 65 ans, à titre de vaccination complémentaire pour se protéger personnellement contre le risque accru de forme grave lié à l’âge. Les personnes à partir de 16 ans atteintes de certaines formes des maladies chroniques ou de trisomie 21 sont aussi considérées comme «à risques».

Toujours selon Infovac, la vaccination est également recommandée aux femmes enceintes, afin de protéger la mère et l’enfant à naître contre le risque légèrement accru de forme grave du COVID-19 et contre de possibles complications de la grossesse.