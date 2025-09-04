De nouveaux soupçons de coupage de vins avec des crus étrangers agitent le canton du Valais. Deux des 68 vins analysés en 2024 par le Service de la consommation et affaires vétérinaires (SCAV) ont montré des valeurs isotopiques atypiques pour des AOC Valais.

Les valeurs isotopiques sont obtenues après analyse des atomes d’oxygène contenus dans l’eau, dont le vin est majoritairement constitué. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Publié à la mi-juillet, le rapport annuel du SCAV indique que deux vins pourraient ne pas être uniquement issus de raisins valaisans, selon une enquête du journal Le Temps diffusée jeudi.

Les valeurs isotopiques sont obtenues après analyse des atomes d’oxygène contenus dans l’eau, dont le vin est majoritairement constitué. Seule, de telles valeurs ne donnent qu’une indication. Toutefois, des résultats atypiques font tout de même office de signal d’alarme.

«Le SCAV conteste les échantillons non-conformes, émet des mesures et les entreprises doivent répondre des non-conformités constatées», résume la cheffe du SCAV, Linda Bapst, interrogée jeudi par Keystone-ATS. «Ce suivi a été fait dans les deux cas concernés par ces analyses. Les entreprises doivent dans le cadre de leur activité s’assurer de se conformer aux prescriptions légales.»

Traçabilité à vérifier

Le SCAV a ainsi demandé des explications à la cave concernée, puis a adressé le dossier au Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV). «Le SCAV transmet au CSCV tous les cas qui nécessitent des investigations supplémentaires lors de non-conformité liées à la traçabilité», précise encore Linda Bapst.

Une autre affaire de coupage de vins – en l'occurrence avec des crus issus d'Espagne et du canton de Schaffhouse – agite actuellement le canton du Valais. Le Tribunal cantonal rendra son verdict dans l'affaire Cédric Flaction, le 16 septembre prochain.