La Chaîne du Bonheur lance un nouvel appel aux dons pour l'Ukraine. Elle constate que «la population est à bout de forces» et que 80% des dons reçus depuis 2022 ont déjà été utilisés, ce qui appelle de nouveaux fonds pour assurer une aide à long terme.

La Chaîne du Bonheur a collecté à ce jour en Suisse 137,3 millions de francs pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine, soit la deuxième collecte la plus importante de son histoire. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA, olpe, ats ATS

La Chaîne du Bonheur a collecté à ce jour en Suisse 137,3 millions de francs pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine, soit la deuxième collecte la plus importante de son histoire. L'argent a permis notamment la réparation d'infrastructures et d'habitations et la facilitation de l'accès aux soins, via 134 projets humanitaires avec notamment les ONG partenaires.

La Chaîne du Bonheur renouvelle aujourd'hui son appel à la solidarité, dans un contexte où «les financements internationaux pour l’aide humanitaire sont en diminution drastique», écrit-elle jeudi. «Les besoins restent immenses», constate sa directrice Miren Bengoa.

Plus de 14,6 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire, les infrastructures sont en ruine. L’accès à l’eau et à l’électricité, au logement et aux soins médicaux reste un défi quotidien pour des millions de civils, précise le communiqué.

«L’urgence actuelle est d’intervenir dans les régions les plus exposées aux violences, à l’est du pays et dans les régions accueillant les personnes déplacées. Sans un soutien financier supplémentaire, ces efforts pourraient être interrompus dès l’an prochain», prévient l'organisation.