Yverdon Nouvel hôpital: deux sites encore en lice

ATS

30.1.2026 - 08:59

Le nouvel hôpital du Nord vaudois sera construit sur un site unique à Yverdon-les-Bains. Sur les 17 lieux évalués, deux sont encore en lice. Ils se trouvent en périphérie de la ville, au parc technologique d'Y-Parc (sud) et dans le quartier Aux Parties (ouest).

L'actuel hôpital d'Yverdon sera remplacé par un nouvel établissement (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.01.2026, 08:59

Les deux terrains ont été retenus sur la base de très nombreux critères, dont l'accessibilité, indiquent vendredi les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv). De nouvelles études doivent être désormais menées, dans le courant de cette année, pour trouver l'emplacement définitif. Aucune date précise ne peut encore être articulée pour le choix.

«Construire un unique hôpital réunissant blocs opératoires, plateaux techniques, soins aigus et réadaptation sera une première dans le canton de Vaud», affirment les eHnV.

Pour son directeur, Marc Allemann, construire le nouvel hôpital à Yverdon «nous permet de rester au plus proche de la population du Nord vaudois, qui compte plus de 150'000 habitants, et de rester implantés dans la deuxième ville du canton, sur un site qui sera, dans tous les cas, facile d'accès», déclare-t-il, cité dans un communiqué.

Pour mémoire, il était initialement prévu d'agrandir et transformer l'hôpital actuel d'Yverdon, qui se trouve à proximité des bains thermaux. Le projet, qui visait aussi à créer un nouveau centre de traitements et de réadaptation à Orbe, a toutefois été interrompu en mai 2024. En cause: des coûts supérieurs de 180 millions de francs par rapport au devis initial de 308 millions.

Orbe écartée

Désormais, avec le choix de retenir un site unique à Yverdon, Orbe ne bénéficiera plus de l'hôpital de réadaptation. Cependant, les eHnv renforceront et délocaliseront de l'hôpital actuel la permanence médicale d'Orbe, indiquent-ils vendredi.

Les eHnv précisent que le choix des deux sites yverdonnois s'est basé sur une étude réalisée avec la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), la Direction générale de la santé (DGS), les communes d'Yverdon et d’Orbe, ainsi que AggloY et l'Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV).

