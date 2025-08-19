  1. Clients Privés
Détournement de fonds Nouvelle affaire pour l'épouse du Premier ministre espagnol

ATS

19.8.2025 - 19:11

L'épouse du Premier ministre espagnol a été convoquée par un juge dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds, a déclaré mardi un porte-parole d'un tribunal de Madrid. Il s'agirait d'un nouvel épisode dans les affaires impliquant l'entourage de Pedro Sánchez.

Begoña Gómez (à gauche), l'épouse de Pedro Sanchez, est soupçonnée d'avoir détourné des ressources publiques à des fins privées (archives).
Begoña Gómez (à gauche), l'épouse de Pedro Sanchez, est soupçonnée d'avoir détourné des ressources publiques à des fins privées (archives).
sda

Keystone-SDA

19.08.2025, 19:11

19.08.2025, 19:17

Begoña Gómez a été convoquée au tribunal pour être interrogée le 11 septembre prochain sur un dossier de détournement présumé de fonds publics, a précisé à l'AFP ce porte-parole, sans fournir davantage de détails.

Selon les médias espagnols, le juge va tenter de savoir si une fonctionnaire employée dans l'équipe du Premier ministre a travaillé pour Begoña Gómez, à l'époque responsable d'un master à l'Université Complutense de Madrid.

Ce travail pourrait être considéré comme une utilisation détournée des ressources publiques – le temps et le salaire de l'employé – à des fins privées pour Mme Gómez.

Trafic d'influence

Depuis avril 2024, Begoña Gómez est par ailleurs mise en examen pour corruption et trafic d'influence. Celle qui dirigeait jusqu'à la rentrée 2024 un master de management à l'université Complutense de Madrid est soupçonnée par le juge d'avoir utilisé à son profit les fonctions de son mari pour obtenir des financements pour son master, notamment auprès de l'homme d'affaires Juan Carlos Barrabés.

Déjà entendue en décembre, Mme Gómez a assuré n'avoir «rien à cacher». Cette enquête à tiroirs a donné lieu à un violent bras de fer entre le parquet et le juge chargé de l'enquête, la gauche et le Premier ministre fustigeant une campagne de diffamation orchestrée par l'extrême droite et l'opposition de droite.

Plaintes de l'extrême-droite

L'enquête a été ouverte à la suite de plaintes de deux groupes liés à l'extrême droite. En juillet 2024, Begoña Gómez avait déjà comparu et avait alors fait valoir son droit de garder le silence.

Cette enquête est l'une des nombreuses affaires de corruption impliquant le cercle proche de Sánchez, qui ont conduit l'opposition à réclamer régulièrement sa démission.

L'ancien bras droit du Premier ministre, Santos Cerdán, ex-N.3 du Parti socialiste, a été placé en détention provisoire en juin dans le cadre d'une enquête sur des pots-de-vin liés à des contrats publics.

Au coeur de cette même enquête se trouvent également l'ancien ministre et ex-bras droit du Premier ministre, José Luis Ábalos, et son proche conseiller, Koldo García.

Le frère cadet de Pedro Sánchez fait aussi l'objet d'une enquête depuis 2024 pour détournement de fonds, trafic d'influence et fraude fiscale.

