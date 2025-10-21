  1. Clients Privés
Salaires, horaires, garde d'enfants... Nouvelle convention de travail chez Coop

ATS

21.10.2025 - 08:03

Les partenaires sociaux du détaillant Coop se sont mis d'accord sur une nouvelle convention collective de travail. Elle prévoit une hausse des salaires minimaux, des horaires de travail réduits, un soutien accru pour la garde d'enfants et des congés parentaux plus longs. Les négociations salariales de cette année n'ont par contre pas abouti.

La nouvelle CCT est le résultat de négociations fructueuses, ont indiqué mardi les partenaires sociaux Unia, Syna, la Société suisse des employés de commerce, l'Association des employés Coop et Coop.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.10.2025, 08:03

La nouvelle CCT est le résultat de négociations fructueuses, ont indiqué mardi les partenaires sociaux Unia, Syna, la Société suisse des employés de commerce, l'Association des employés Coop et Coop.

Le salaire minimum passe à 4300 francs et le salaire de référence après deux ans de formation initiale à 4400 francs par mois. Le salaire de référence après trois et quatre ans de formation professionnelle est désormais de 4500 et 4700 francs.

Le congé parental en cas de naissance ou d'adoption est désormais de 20 jours. Coop prend désormais en charge l'intégralité du congé pour s'occuper d'un enfant gravement handicapé. Les employés dont le salaire mensuel ne dépasse pas 5300 francs peuvent demander des contributions pour la garde d'enfants.

La durée quotidienne du travail est réduite à 12 heures maximum, pauses et heures supplémentaires comprises. Les apprentis bénéficient de deux semaines de congé jeunesse avec salaire complet.

En revanche, Coop et les représentants des salariés ne sont pas parvenus à s'entendre lors des négociations salariales. Les syndicats, l'Association suisse des employés de commerce et l'Association des employés réclamaient des augmentations salariales générales pour tous les collaborateurs. Selon les informations disponibles, Coop a rejeté cette demande et s'est prononcé pour des adaptations individuelles.

