Vaud et Fribourg Nouvelle opération «Coup de balai» organisée

ATS

13.3.2026 - 09:45

Comme chaque année, les cantons de Vaud et Fribourg organisent une opération «Coup de balai», vendredi et samedi prochains. A ce jour, 117 actions de ramassage de déchets sauvages sont annoncées, 90 en terre vaudoise et 27 sur sol fribourgeois.

Vaud et Fribourg organisent une nouvelle opération "Coup de balai" en fin de semaine prochaine (image symbolique).
Vaud et Fribourg organisent une nouvelle opération "Coup de balai" en fin de semaine prochaine (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

13.03.2026, 09:45

13.03.2026, 10:32

En plus des communes, écoles et associations engagées, la population est invitée à rejoindre une action proche de chez elle, en consultant la carte sur www.balai.ch.

L'objectif est évidemment de nettoyer, mais aussi préventif. «Ramasser des déchets permet de prendre conscience de leur dispersion, de leur impact sur la nature. C'est aussi un levier de réflexion sur nos habitudes de consommation et sur l'importance de la réduction des déchets», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le «Coup de balai» est une initiative du Service de l’environnement de l’Etat de Fribourg et de la Direction générale vaudoise de l'environnement, en collaboration avec la Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets.

www.balai.ch

