Nouvelle querelle de clocher en Haute-Savoie

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Objectif: dormir la fenêtre ouverte» Nouvelle querelle de clocher en Haute-Savoie

ATS

14.8.2025 - 17:12

Près de 10'000 personnes ont signé une pétition intitulée «Sauvons les cloches de l'église de Mésigny». En cause, un conflit de voisinage autour des sonneries du clocher dans ce village de 800 âmes situé à quelques kilomètres d'Annecy, en Haute-Savoie (F).

Près de 10'000 personnes ont signé une pétition intitulée "Sauvons les cloches de l'église de Mésigny". En cause, un conflit de voisinage autour des sonneries du clocher dans ce village de 800 âmes en Haute-Savoie (F) (illustration).
Près de 10'000 personnes ont signé une pétition intitulée "Sauvons les cloches de l'église de Mésigny". En cause, un conflit de voisinage autour des sonneries du clocher dans ce village de 800 âmes en Haute-Savoie (F) (illustration).
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 17:12

14.08.2025, 17:14

«Alors que l'église de la commune de Mésigny fête cette année ses 155 ans, que ses cloches sonnent toutes les heures et demi-heures, de jour comme de nuit depuis sa construction, que cela constitue un repère pour les habitants de la commune, voilà que de nouveaux habitants qui viennent à peine d'arriver dans notre commune exigent que les cloches arrêtent de sonner la nuit», s'indignent les 9917 signataires. Les auteurs de cet appel se présentent sous le pseudonyme «Coeur de village».

«Jusqu'à ce jour, les cloches de l'église ne dérangeaient personne. Quand vous arrivez dans une commune, vous vous adaptez à son mode de vie plus que centenaire. C'est aux néo-ruraux de s'adapter et non l'inverse! Si cela vous empêche de vivre ou de dormir, allez habiter dans un centre-ville au milieu des voitures, pour votre plus grand bonheur et le nôtre également», poursuit le texte.

Selon la radio locale Ici Pays de Savoie, le conflit est apparu lorsqu'une habitante, arrivée dans le village il y a un an et demi, a réclamé une «trêve estivale» des cloches pour les nuits de juin à septembre. Objectif: pouvoir dormir la fenêtre ouverte.

«Patrimoine sensoriel»

Une première demande en ce sens avait déjà été examinée lors d'un conseil municipal en avril dernier. «Après un long débat, les élus, à l'unanimité, ne sont pas favorables à un changement de pratique ancrée depuis de nombreuses décennies», est-il rapporté dans le procès-verbal de la réunion.

Selon Ici Pays de Savoie, la maire de Mésigny Sylvie Leroux s'est toutefois déclarée prête à «réfléchir» à une évolution des pratiques dans le village. Elle a indiqué vouloir consulter tous les intéressés.

Sonnerie des cloches, chant du coq ou des cigales, coassement des grenouilles, cancanement des canards, mais aussi effluves de crottin de cheval ou d'étable sont protégés en France. En effet, la loi du 29 janvier 2021 définit et protège le «patrimoine sensoriel» des campagnes.

Les plus lus

Trump à propos de Poutine: de la flatterie à l'agacement
Le garçon à l’origine du drame de la piscine des Mélèzes a été retrouvé
Europa-Park : une enfant agressée après s’être perdue dans le parc aquatique
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Fabian Cancellara en deuil : «Je ne serais pas là où je suis sans toi»
Nouvelle querelle de clocher en Haute-Savoie