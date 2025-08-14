Nouvelle querelle de clocher en Haute-Savoie

Près de 10'000 personnes ont signé une pétition intitulée «Sauvons les cloches de l'église de Mésigny». En cause, un conflit de voisinage autour des sonneries du clocher dans ce village de 800 âmes situé à quelques kilomètres d'Annecy, en Haute-Savoie (F).

Près de 10'000 personnes ont signé une pétition intitulée "Sauvons les cloches de l'église de Mésigny". En cause, un conflit de voisinage autour des sonneries du clocher dans ce village de 800 âmes en Haute-Savoie (F) (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Alors que l'église de la commune de Mésigny fête cette année ses 155 ans, que ses cloches sonnent toutes les heures et demi-heures, de jour comme de nuit depuis sa construction, que cela constitue un repère pour les habitants de la commune, voilà que de nouveaux habitants qui viennent à peine d'arriver dans notre commune exigent que les cloches arrêtent de sonner la nuit», s'indignent les 9917 signataires. Les auteurs de cet appel se présentent sous le pseudonyme «Coeur de village».

«Jusqu'à ce jour, les cloches de l'église ne dérangeaient personne. Quand vous arrivez dans une commune, vous vous adaptez à son mode de vie plus que centenaire. C'est aux néo-ruraux de s'adapter et non l'inverse! Si cela vous empêche de vivre ou de dormir, allez habiter dans un centre-ville au milieu des voitures, pour votre plus grand bonheur et le nôtre également», poursuit le texte.

Selon la radio locale Ici Pays de Savoie, le conflit est apparu lorsqu'une habitante, arrivée dans le village il y a un an et demi, a réclamé une «trêve estivale» des cloches pour les nuits de juin à septembre. Objectif: pouvoir dormir la fenêtre ouverte.

«Patrimoine sensoriel»

Une première demande en ce sens avait déjà été examinée lors d'un conseil municipal en avril dernier. «Après un long débat, les élus, à l'unanimité, ne sont pas favorables à un changement de pratique ancrée depuis de nombreuses décennies», est-il rapporté dans le procès-verbal de la réunion.

Selon Ici Pays de Savoie, la maire de Mésigny Sylvie Leroux s'est toutefois déclarée prête à «réfléchir» à une évolution des pratiques dans le village. Elle a indiqué vouloir consulter tous les intéressés.

Sonnerie des cloches, chant du coq ou des cigales, coassement des grenouilles, cancanement des canards, mais aussi effluves de crottin de cheval ou d'étable sont protégés en France. En effet, la loi du 29 janvier 2021 définit et protège le «patrimoine sensoriel» des campagnes.