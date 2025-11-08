  1. Clients Privés
Carnet noir Le réalisateur néo-zélandais Lee Tamahori, connu pour James Bond, est décédé

ATS

8.11.2025 - 01:38

Le Néo-Zélandais Lee Tamahori, remarqué avec «L'âme des guerriers» avant de réaliser des films d'action et un James Bond, est décédé vendredi à l'âge de 75 ans, a annoncé sa famille.

Le réalisateur Lee Tamahori s'est éteint à l'âge de 75 ans.
Le réalisateur Lee Tamahori s'est éteint à l'âge de 75 ans.
imago/Seeliger

Keystone-SDA

08.11.2025, 01:38

08.11.2025, 07:26

Il était considéré comme une des personnalités maories les plus influentes de l'industrie du divertissement. Remarqué en 1994 à Hollywood pour son film «L'âme des guerriers», une histoire de violence et de pauvreté au sein d'une famille maorie en Nouvelle-Zélande, Tamahori a réalisé en 1995 son premier film américain, «Les hommes de l'ombre», avec Nick Nolte et John Malkovich.

Carnet noir. Mort d'un prix Nobel américain pionnier de l'ADN

Carnet noirMort d'un prix Nobel américain pionnier de l'ADN

Tamahori, qui a aussi réalisé des épisodes de la série «Les Soprano», s'est ensuite spécialisé au grand écran dans les films d'action. En 2002, il a réalisé «Meurs un autre jour», avec Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond et Halle Berry dans celui de sa partenaire.

L'acteur Temuera Morrison, qui tenait le rôle principal dans «L'âme des guerriers», a salué samedi «un homme extraordinaire». «Rien qu'en voyant le nombre de Maoris qui se sont lancés dans cette industrie, le nombre de Maoris qu'il pouvait recruter grâce à ses auditions», a-t-il réagi sur Radio New Zealand.

