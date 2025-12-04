Arrêté pour avoir gobé un oeuf: un homme soupçonné d'avoir dérobé un bijou Fabergé incrusté de diamants, puis d'avoir eu l'idée de n'en faire qu'une bouchée, a été arrêté par la police néo-zélandaise, a-t-elle annoncé mercredi.

📿Hombre se traga costoso pendiente Fabergé para poder robárselohttps://t.co/vaNvD6xWVu — Sepa Más (@Sepa_mass) December 4, 2025

L'homme de 32 ans s'est servi la semaine dernière dans une bijouterie d'Auckland, la ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande, dans le nord du pays.

Les forces de l'ordre ont arrêté sur place le fin gourmet mais n'ont pas encore pu mettre la main sur le précieux médaillon, d'une valeur d'environ 20'000 dollars américains.

Un agent a donc été assigné pour surveiller le malfrat, le temps que la nature fasse son oeuvre.

Le pendentif, une édition spéciale, est inspiré d'«Octopussy» (1983), un des films de la série James Bond, dont l'intrigue se focalise sur oeuf du joaillier Fabergé. A l'intérieur de ce petit oeuf fait d'or 18 carats, de diamants ou encore de saphirs, se cache une petite pieuvre, selon le site internet de Fabergé.

La maison Fabergé s'est fait un nom à la fin du XIXe siècle en concevant des oeufs garnis de pierres précieuses. L'oeuf d'Hiver de la famille impériale russe, considéré comme l'une de ses plus belles pièces, s'est envolé pour la somme record de 22,9 millions de livres (24,5 millions de francs) aux enchères mardi à Londres chez Christie's.