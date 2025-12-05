La police de Nouvelle-Zélande a annoncé vendredi avoir récupéré un oeuf Fabergé incrusté de diamants. Elle avait placé en observation pendant six jours un voleur qui avait gobé le précieux pendentif.

La maison Fabergé est renommée depuis la fin du XIXe siècle pour ses oeufs garnis de pierres précieuses (photo d'illustration, archives). Getty Images via AFP

L'homme de 32 ans soupçonné d'avoir avalé le bijou en forme d'oeuf ornant une chaîne dans une bijouterie d'Auckland, dans le nord de la Nouvelle-Zélande, avait été arrêté la semaine dernière.

«La police peut confirmer que le pendentif a été récupéré», a-t-elle annoncé dans un communiqué. «Il est maintenant sous la garde de la police».

La police avait assigné un agent pour surveiller le suspect en attendant que la nature fasse son oeuvre et que le bijou – estimé à environ 20'000 dollars américains – soit restitué.

Le pendentif, une édition spéciale, est inspiré d'"Octopussy» (1983), un des films de la série James Bond, dont l'intrigue se focalise sur un oeuf du joaillier Fabergé. A l'intérieur de ce petit oeuf fait d'or 18 carats, de diamants et de saphirs, se cache une petite pieuvre, selon le site internet de Fabergé.

La maison Fabergé est renommée depuis la fin du XIXe siècle pour ses oeufs garnis de pierres précieuses. L'Oeuf d'Hiver de la famille impériale russe, considéré comme l'une de ses plus belles pièces, s'est envolé pour la somme record de 22,9 millions de livres (24,3 millions de francs) aux enchères mardi à Londres chez Christie's.