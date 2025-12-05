Le pendentif, une édition spéciale, est inspiré d'"Octopussy» (1983), un des films de la série James Bond, dont l'intrigue se focalise sur un oeuf du joaillier Fabergé. A l'intérieur de ce petit oeuf fait d'or 18 carats, de diamants et de saphirs, se cache une petite pieuvre, selon le site internet de Fabergé.
La maison Fabergé est renommée depuis la fin du XIXe siècle pour ses oeufs garnis de pierres précieuses. L'Oeuf d'Hiver de la famille impériale russe, considéré comme l'une de ses plus belles pièces, s'est envolé pour la somme record de 22,9 millions de livres (24,3 millions de francs) aux enchères mardi à Londres chez Christie's.