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Nouvelle-Zélande Le tueur des mosquées de Christchurch voulait faire annuler sa condamnation

ATS

30.4.2026 - 05:08

Le suprémaciste blanc Brenton Tarrant a été débouté jeudi de sa demande d'appel visant à faire annuler sa condamnation et sa peine pour le massacre de 51 personnes dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019, selon des documents judiciaires.

Brenton Tarrant affirme que les conditions «inhumaines» de détention pendant son procès l'ont rendu incapable de prendre des décisions rationnelles au moment de plaider coupable ou non coupable (archives).
Brenton Tarrant affirme que les conditions «inhumaines» de détention pendant son procès l'ont rendu incapable de prendre des décisions rationnelles au moment de plaider coupable ou non coupable (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 05:08

30.04.2026, 07:08

L'homme de 35 ans avait reconnu être l'auteur de la tuerie de masse la plus meurtrière de l'histoire moderne du pays, avant d'être condamné à la prison à perpétuité en août 2020.

Il est incarcéré depuis lors dans une unité spéciale de la prison d'Auckland pour détenus présentant un risque extrême, avec très peu de contacts avec l'extérieur ou les autres prisonniers.

Il avait comparu en février devant la cour d'appel de Wellington, soutenant que ses conditions «inhumaines» de détention pendant son procès l'avaient rendu incapable de prendre des décisions rationnelles au moment de plaider coupable ou non coupable.

Demande «dénuée de fondement»

«La Cour n'accepte pas les preuves fournies par M. Tarrant concernant son état mental», peut-on lire dans la décision.

Le témoignage de M. Tarrant «comporte des incohérences et ses déclarations sont en contradiction avec les observations détaillées des autorités pénitentiaires, ainsi qu'avec les évaluations des professionnels de santé mentale réalisées au moment où il a plaidé coupable», est-il détaillé.

Le collège de trois magistrats a estimé que les aveux de M. Tarrant étaient volontaires et qu'"il n'avait subi aucune contrainte ni pression pour plaider coupable». «Les preuves démontrent de manière accablante qu'il ne souffrait d'aucun impact psychologique significatif résultant de ses conditions de détention au moment où il a reconnu les faits», ont statué les juges.

La cour a ajouté que la demande d'appel du suprémaciste contre sa condamnation était «totalement dénuée de fondement».

Le 15 mars 2019, Brenton Tarrant avait ouvert le feu à l'arme automatique pendant la prière du vendredi dans deux mosquées de Christchurch, grande ville de l'île du sud, tout en filmant ses actes pendant 17 minutes et après avoir publié en ligne un manifeste raciste.

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