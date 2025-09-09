  1. Clients Privés
Armé et dangereux Nouvelle-Zélande : comment un père en cavale a pu échapper à la police depuis 2021 ?

Gregoire Galley

9.9.2025

Cachés dans la brousse et se déplaçant de campement en campement: la police néo-zélandaise a raconté mardi comment Tom Phillips et ses trois enfants ont vécu en cavale pendant presque quatre ans.

Tom Phillips et ses trois enfants ont vécu cachés dans la brousse.
Tom Phillips et ses trois enfants ont vécu cachés dans la brousse.
ats

Agence France-Presse

09.09.2025, 10:03

L'homme, qui s'était enfui avec ses enfants en décembre 2021 après une dispute avec son ex-compagne, a été tué lundi lors d'une confrontation armée avec la police. Ses enfants ont tous été retrouvés sains et saufs, mais un policier a été grièvement blessé par balles à la tête et à une épaule au cours de la fusillade.

Mardi, la police a expliqué comment la famille a pu lui échapper pendant si longtemps: «M. Phillips et ses enfants se sont déplacés fréquemment», a déclaré le commissaire de police néo-zélandais Richard Chambers.

La police a dû agir avec la plus grande précaution, car elle savait que le suspect était armé et dangereux, a-t-il ajouté. «Nous avons pris le temps, pendant quatre ans, de réfléchir à la meilleure façon de gérer la situation». Nous savions «que parvenir à un dénouement pacifique (...) serait un défi», a-t-il poursuivi.

Quad

Dans la cachette de la famille Phillips, nichée parmi les broussailles, se trouvaient deux quads rouges, des armes à feu et des munitions, ont déclaré les policiers. Sur des photos, on pouvait également observer un bidon de carburant, des pneus de rechange et des bouteilles vides.

La police a indiqué qu'elle pensait que des habitants portaient assistance à M. Phillips, et qu'elle enquêterait pour savoir s'il avait reçu de l'aide pour se procurer des armes et un quad.

Tom Phillips était accompagné d'un de ses enfants lors de la fusillade de lundi. Cet enfant a été pris en charge par la police, et les deux autres ont été retrouvés vers 16H30 (04H30 GMT) dans un campement isolé dans la brousse après une journée entière de recherches, à environ deux kilomètres de l'endroit où la fusillade a eu lieu.

Depuis 2021, l'affaire secouait particulièrement la région de Waikato, entre Auckland et Hamilton, où l'on soupçonnait que Tom Phillips se cachait et où il a été retrouvé puis abattu lundi.

