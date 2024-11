Le nombre des nouvelles mises en circulation en octobre a diminué de 10% par rapport au même mois de l'an dernier. Les voitures hybrides ont enregistré une forte hausse, alors que les électriques ont chuté.

Les voitures hybrides sont désormais plus nombreuses que les autres catégories de véhicules à s'élancer sur les routes suisses (archives). ATS

En octobre, 24'481 véhicules routiers à moteur ont été mis en circulation en Suisse. Sur dix mois, le recul atteint 3% pour un total de 286'301 engins. Le mois dernier, le nombre de voitures de tourisme, le principal groupe, a décliné de 9%, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La chute la plus lourde a été subie par la propulsion électrique (-23%), juste derrière les véhicules à essence (-22%). Les véhicules hybrides rechargeables (-16%) et diesel (-11%) ont aussi été boudés.

A l'inverse, les voitures hybrides ont largement attiré, affichant une hausse de 18%. Il s'agit de la catégorie la plus fournie en unités, avec 6698 véhicules. C'est aussi l'unique segment à avoir progressé depuis le début de l'année (+16%), frôlant les 66'000 véhicules.

Le nombre de véhicules de transport de marchandises a décliné de 11% à 2616 unités. Les plus lourds, de plus de 3,5 tonnes, ont en revanche vu leur nombre bondir de plus d'un quart à 417 camions. Des baisses ont aussi été enregistrées pour les véhicules de transport de personnes, agricoles et industriels.

Avec 2774 unités, les motocycles ont subi une diminution de 6%, mais leur nombre a stagné sur les dix premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2023.

