En vue de la semaine blanche qui commence ce week-end dans plusieurs cantons romands, la commune de Riddes (VS) a pris de nouvelles mesures pour améliorer l'accès à Isérables et à La Tzoumaz. Samedi dernier, une partie de la voûte d'un tunnel s'est affaissée, bloquant la route directe depuis la plaine.

Le tunnel routier entre Riddes et La Tzoumaz restera fermé plusieurs mois. sda

Deux nouveaux parkings pour les utilisateurs du téléphérique depuis Riddes ont été ouverts, ce qui porte leur nombre à six. Il y aura aussi des bus-navettes gratuits entre la gare CFF de Riddes et le départ du téléphérique les week-ends. Ce dispositif sera reconduit les deux prochains week-ends, dès le vendredi après-midi, a indiqué vendredi soir la commune dans un communiqué.

Les correspondances par bus entre Isérables et La Tzoumaz sont toujours assurées. Jusqu'au 25 février, tous les transports publics entre Riddes gare et La Tzoumaz sont gratuits. Comme déjà annoncé, une déviation a été mise en place pour accéder à Isérables et La Tzoumaz par la route depuis la plaine, et pour redescendre.

Toutes les informations détaillées sur ces facilités figurent sur un site créé pour l'occasion: www.riddes.ch/horaires. Elles figurent aussi sur le site et l'application mobile de la commune de Riddes et sur le site internet de La Tzoumaz.

ats