«Projet barbare» Nouvelles révélations chocs sur le décès de l’opposant russe Navalny

ATS

14.2.2026 - 15:05

L'opposant Alexeï Navalny, mort en février 2024 dans des circonstances troubles dans une prison russe, a été «empoisonné» avec une «toxine rare» par Moscou, accusent samedi cinq pays dont le Royaume-Uni.

Ces nouvelles conclusions viennent confirmer la thèse défendue par la veuve de l'opposant Alexeï Navalny (archives).
Ces nouvelles conclusions viennent confirmer la thèse défendue par la veuve de l'opposant Alexeï Navalny (archives).
ats

Keystone-SDA

14.02.2026, 15:05

14.02.2026, 15:15

«Le Royaume-Uni, la Suède, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas sont convaincus qu'Alexeï Navalny a été empoisonné avec une toxine létale», ont déclaré ces pays dans une déclaration conjointe.

Londres annonce en outre qu'il va signaler l'empoisonnement à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), «en tant que violation flagrante par la Russie» de sa convention et appelle Moscou «à cesser immédiatement cette activité dangereuse».

Le Foreign Office explique qu'un «travail constant et collaboratif a confirmé, par des analyses de laboratoire, que la toxine mortelle présente dans la peau des grenouilles-dards d'Équateur (l'épibatidine) a été retrouvée dans des échantillons prélevés sur le corps d'Alexeï Navalny». Ils ajoutent que cette toxine a «très probablement entraîné sa mort».

Le Kremlin

Le Kremlin "ne sait rien"Navalnaïa: «Deux labos confirment l’empoisonnement d'Alexeï Navalny»

«Le mobile»

Ces nouvelles conclusions viennent confirmer la thèse défendue par la veuve de l'opposant, Ioulia Navalnaïa, qui avait affirmé en septembre dernier que son mari avait été «empoisonné».

«Seul le gouvernement russe avait les moyens, le mobile et l'occasion d'utiliser cette toxine létale contre Alexeï Navalny durant son emprisonnement en Russie», a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper, citée dans le communiqué. «Aujourd'hui, aux côtés de sa veuve, le Royaume-Uni met en lumière le projet barbare du Kremlin visant à faire taire sa voix», a-t-elle ajouté.

Charismatique militant anticorruption et farouche opposant à l'invasion russe de l'Ukraine lancée en 2022, Alexeï Navalny est décédé à 47 ans dans des circonstances floues dans une colonie pénitentiaire en Arctique, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans d'emprisonnement pour des accusations qu'il dénonçait comme politiques.

Après sa mort, les autorités avaient refusé pendant plusieurs jours de remettre son corps à ses proches, ce qui a éveillé les soupçons de ses partisans qui accusent le pouvoir de l'avoir «tué» et de chercher à maquiller son meurtre. Des accusations démenties par le Kremlin.

Russie. Veuve de Navalny : «Libérez tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre»

RussieVeuve de Navalny : «Libérez tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre»

