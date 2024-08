Cauchemar dans les stations balnéaires: les plages rétrécissent à vue d'oeil

De Platja d'Aro à Montgat, en passant par Barcelone, le constat est sans appel: les plages rétrécissent à vue d'œil. Et ce phénomène ne se limite pas à l'Espagne.

À Platja d'Aro, une station balnéaire de la Costa Brava, la plage a perdu une grande partie de sa superficie depuis les années 1980. Emilio Rappold/dpa

dpa dpa

En Espagne, où le littoral attire des millions de vacanciers chaque année, les plages rétrécissent dangereusement. À Platja d'Aro, une station balnéaire de la Costa Brava, la plage a perdu une grande partie de sa superficie depuis les années 1980. Dans cette station balnéaire, tout le monde est d'accord sur un point: depuis des décennies, la plage «rétrécit, rétrécit et rétrécit encore», comme l'exprime Aldo, restaurateur de longue date.

Les causes en sont multiples: constructions excessives en bord de mer, destruction des dunes, et changement climatique.

Francesca Ribas, spécialiste en dynamique côtière, souligne que les plages naturelles ont la capacité de s'adapter au changement climatique en se rétractant et en s'élevant avec la montée des eaux. Mais lorsque les côtes sont bétonnées, cette adaptation devient impossible. Et cela conduit à une érosion accélérée. Les chiffres sont inquiétants: selon l'Institut cartographique et géologique de Catalogne, 65 % des plages de la région ont rétréci entre 1956 et 2019!

Ce problème n'est pas uniquement espagnol. Partout dans le monde, des plages disparaissent, de la Californie à l'Australie, exacerbées par l'élévation du niveau de la mer. Les prévisions sont sombres: d'ici la fin du siècle, la moitié des plages de sable pourraient disparaître.

À Montgat, près de Barcelone, la situation est dramatique: la plage a perdu 90 % de son sable! Ce phénomène a des répercussions économiques et écologiques majeures, menaçant à la fois le tourisme, pilier de l'économie espagnole, et les écosystèmes côtiers. De plus en plus de voix s'élèvent pour exiger des mesures radicales, comme la renaturation des côtes, la restauration des dunes et le recul des infrastructures loin du rivage.

Bien que certaines communes aient commencé à prendre des initiatives pour contrer cette érosion, comme à Vila-seca, Calafell en Catalogne, et Cala Millor à Majorque, le défi reste immense. Selon Francesca Ribas, la solution passe par des mesures impopulaires mais nécessaires, telles que le déplacement des promenades et la restauration des systèmes naturels de protection côtière.

dpa