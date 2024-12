A Nyon, Pro Senectute a organisé pour la première fois un repas de Noël pour les aînés, en collaboration avec la Ville. Dans la salle communale joliment décorée, une cinquantaine de convives ont pris part dans la bonne humeur à cette parenthèse de douceur.

Le projet est né dans la tête d'Evelyne Fallet, animatrice régionale chez Pro Senectute Vaud. «Dans la lignée des Tables de Noël, il me tenait à coeur depuis très longtemps d'organiser un repas le 24 décembre à midi et de créer un moment de chaleur, de partage et de convivialité», a-t-elle confié à Keystone-ATS.

L'animatrice en a parlé à Elsa Vilar, travailleuse sociale à la Ville. «Nous avons été tout de suite partants pour offrir un moment aux seniors de la région», s'enthousiasme cette dernière. La Ville de Nyon a mis à disposition la salle communale. Pour le reste, le projet s'est autofinancé avec la participation des convives (30 francs par personne), complète Mme Fallet.

Jolie dynamique

Une vingtaine de bénévoles de tout âge, dont un cuisinier professionnel, ont participé à l'organisation et se sont mobilisés pour que la fête soit belle. Ils ont préparé les invitations, le menu, la décoration. Coiffés d'un bonnet de père Noël, ils ont accompagné et dorloté les convives tout au long de la fête, avant, pour certains, de filer préparer une fête ailleurs.

«Je m'occupais beaucoup d'une voisine, décédée récemment à l'âge de 103 ans. Là, c'est sympa de rencontrer de nouvelles personnes, c'est une jolie dynamique», raconte Claudine, en servant une flûte aux arrivants.

Remède anti-solitude

Plusieurs tablées aux nappes blanches accueillent les seniors venus de Nyon, Rolle, Prangins ou ailleurs. «J'ai reçu la 'newsletter' de Pro Senectute et j'ai trouvé que c'était une chouette idée», déclare Patricia. «J'ai invité mon amie Claude. Nous venons de la Rippe. J'ai eu peur hier de ne pas pouvoir descendre à cause de la neige», rit-elle.

«C'est un moyen pour être un peu moins seule. Ma famille brille par son absence», explique une octogénaire pour qui ce repas constitue l'unique occasion de fêter Noël. Elle est loin d'être la seule dans ce cas dans la salle.

Paulette, originaire de l'Ile Maurice, a perdu son mari au mois d'avril. «Je suis une vieille tortue», annonce l'ex-infirmière sage-femme de 83 ans. «Je cherche un mec, mais pas un trop vieux», rigole-t-elle. «Je me sens très seule, des fois, j'ai envie de me tuer». Et de souligner ô combien les Suisses sont réservés.

Veuves et veufs

Si l'assemblée est majoritairement féminine, des hommes sont également présents, tout comme quelques couples. «J'ai reçu une facture et je suis venu», plaisante Georges qui a perdu sa femme il y a six mois.

«C'est un plus dans la vie de veuve», souligne sa voisine Chantal, seule elle depuis 20 ans. «Après la perte d'un proche, soit on se laisse aller, soit on va de l'avant», glisse celle qui oeuvre comme monitrice de gym chez Pro Senectute.

«Pour beaucoup de monde, Noël n'est pas un moment heureux. Ici il y a beaucoup de veufs et de veuves. Pro Senectute fait énormément pour eux. Il y a beaucoup d'endroits où l'on n'ose pas aller. Là on est dans un domaine connu», se réjouit-elle.

Prolonger le moment

Place au dessert et aux chants de Noël, du divin enfant au beau sapin, les voix s'élèvent, communient, partageant la joie de l'instant présent.

Les participants repartiront avec de menus cadeaux, des biscuits maison, un sac de courses, un calepin. «Une façon de prolonger ce moment», souligne Evelyne Fallet. «A l'année prochaine», lancent-ils, ravis.

Rayonnante tout au long de la fête, l'animatrice se réjouit à l'heure du rangement d'un «franc succès qui comble un manque et lui met plein de baume au coeur». Et n'a qu'un souhait: que ce rendez-vous du 24 décembre devienne pérenne.

Tables de Noël

Pour mémoire, Pro Senectute Vaud organise diverses activités festives pour rompre la solitude des personnes âgées dans cette période de l'année. Elles complètent les Tables de Noël qui proposent depuis cinq ans aux Vaudois de recevoir un senior à la maison pendant les fêtes.