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Prélat helvétique Obsèques du cardinal Tscherrig, infatigable diplomate du Vatican

ATS

15.5.2026 - 18:23

Le pape Léon XIV a présidé vendredi les obsèques du cardinal valaisan Emil Paul Tscherrig dans la basilique Saint-Pierre. Il a rappelé l'intense activité diplomatique du prélat helvétique, décédé mardi à l'âge de 79 ans.

Le pape Léon XIV bénit le cercueil du cardinal Emil Paul Tscherrig.
Le pape Léon XIV bénit le cercueil du cardinal Emil Paul Tscherrig.
ATS

Keystone-SDA

15.05.2026, 18:23

15.05.2026, 18:44

Emil Paul Tscherrig a consacré plus de la moitié de sa vie au service du Vatican dans diverses nonciatures et au sein de la Secrétairie d'Etat, a rappelé le souverain pontife, cité par les agences de presse italiennes.

«Il y a contribué par un travail souvent discret, mais néanmoins assidu et laborieux», a-t-il dit, en présence de nombreux cardinaux et évêques.

«Son engagement en tant que diplomate, et avant tout en tant que pasteur de l'Eglise a vu notre frère travailler pendant tant d'années, avec patience et abnégation, afin de rassembler dans la concorde les peuples que l'obéissance a confiés à ses soins, en affrontant également les obstacles et les défis qu'un représentant pontifical est appelé à relever pour le bien de tous», a-t-il ajouté.

Médiateur

Né le 3 février 1947 à Unterems, dans le Haut-Valais, Emil Paul Tscherrig a été ordonné prêtre en 1974 et a été appelé quatre ans plus tard à rejoindre le service diplomatique du Saint-Siège. Ses qualités de médiateur l'ont notamment mené à agir en tant qu'émissaire du Vatican dans la crise politique et économique qui a secoué le Venezuela en 2016.

Le cardinal était aussi reconnu pour son sens pastoral, n'hésitant pas à plaider la cause des migrants en Italie ou à regretter le manque de partenariat de l'Europe avec l'Afrique.

Le 30 septembre 2023, Mgr Tscherrig a été nommé cardinal – le troisième Valaisan de l'Histoire – par le pape François. Il a renoncé à sa fonction le 11 mars 2024. Quelques mois plus tard, le pape François lui avait cependant confié une ultime mission comme membre du conseil supervisant l'Institut pour les œuvres de religion, la banque privée du Vatican.

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