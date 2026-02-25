Un homme de 81 ans a été arrêté en Allemagne, soupçonné d'avoir agressé sexuellement et tué une jeune femme en 1994 dans l'ouest du pays. Cette avancée dans ce «cold case» a été rendue possible grâce à de nouvelles techniques d'analyse de traces ADN.

PRODUCTION - 25 février 2026, Rhénanie-Palatinat, Coblence : le procureur de Coblence, Mario Mannweiler (au centre), quitte la conférence de presse du parquet et de la police de Coblence consacrée à l'arrestation dans l'affaire du meurtre d'Amy Lopez. (à propos de dpa : « Meurtre il y a près de 32 ans · Une trace sur la ceinture du pantalon décisive ») Photo : Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Thomas Frey) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le suspect, qui a été interpellé lundi à son domicile et placé en détention provisoire, ne s'est pas exprimé sur les faits qui lui sont reprochés, a indiqué mercredi lors d'une conférence de presse le procureur au parquet de Coblence.

«Grâce à un nouvel examen approfondi des traces qui avaient été sécurisées à l'époque, ainsi qu'à un nouvel examen des vêtements de la victime encore disponibles, nous avons pu identifier, sur un infime reste de substance, une trace ADN», a-t-il expliqué.

Les avancées technologiques en matière d'analyse de l'ADN ont permis d'établir de «manière certaine» que la trace correspond à celle du suspect. Une équipe spécialisée dans les affaires non élucidées avait été créée en août 2025 au sein de la police de Coblence.

«Agressée sexuellement, étranglée, frappée à la tête avec une pierre et poignardée»

Les faits dont l'homme est soupçonné remontent à l'année 1994, durant laquelle Amy Lopez, une Américaine de 24 ans, voyage en Europe et notamment à Coblence. Elle aurait «très vraisemblablement croisé l'auteur entre 9h et 10h», alors qu'elle se dirigeait vers la forteresse d'Ehrenbreitstein.

Mme Lopez a ensuite été «agressée sexuellement, étranglée, frappée à la tête avec une pierre et poignardée à plusieurs reprises». Son corps a été retrouvé nu «dans sa partie inférieure». Le procureur a indiqué que deux circonstances aggravantes ont été retenues pour ces faits, celle de «meurtre commis par perfidie» et de meurtre visant à «assouvir des pulsions sexuelles».

L'homme arrêté a déjà été condamné par le tribunal de Coblence en 1999 à une longue peine d'emprisonnement pour une tentative d'agression sexuelle sur une jeune fille de 16 ans. Il a été décrit comme étant «mentalement équilibré et en bonne forme physique» par le procureur.