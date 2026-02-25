  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Cold case» résolu Allemagne: un octogénaire se fait pincer pour un horrible meurtre commis en 1994

ATS

25.2.2026 - 17:54

Un homme de 81 ans a été arrêté en Allemagne, soupçonné d'avoir agressé sexuellement et tué une jeune femme en 1994 dans l'ouest du pays. Cette avancée dans ce «cold case» a été rendue possible grâce à de nouvelles techniques d'analyse de traces ADN.

PRODUCTION - 25 février 2026, Rhénanie-Palatinat, Coblence : le procureur de Coblence, Mario Mannweiler (au centre), quitte la conférence de presse du parquet et de la police de Coblence consacrée à l'arrestation dans l'affaire du meurtre d'Amy Lopez. (à propos de dpa : « Meurtre il y a près de 32 ans · Une trace sur la ceinture du pantalon décisive ») Photo : Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Thomas Frey)
PRODUCTION - 25 février 2026, Rhénanie-Palatinat, Coblence : le procureur de Coblence, Mario Mannweiler (au centre), quitte la conférence de presse du parquet et de la police de Coblence consacrée à l'arrestation dans l'affaire du meurtre d'Amy Lopez. (à propos de dpa : « Meurtre il y a près de 32 ans · Une trace sur la ceinture du pantalon décisive ») Photo : Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Thomas Frey)
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.02.2026, 17:54

Le suspect, qui a été interpellé lundi à son domicile et placé en détention provisoire, ne s'est pas exprimé sur les faits qui lui sont reprochés, a indiqué mercredi lors d'une conférence de presse le procureur au parquet de Coblence.

«Grâce à un nouvel examen approfondi des traces qui avaient été sécurisées à l'époque, ainsi qu'à un nouvel examen des vêtements de la victime encore disponibles, nous avons pu identifier, sur un infime reste de substance, une trace ADN», a-t-il expliqué.

Les avancées technologiques en matière d'analyse de l'ADN ont permis d'établir de «manière certaine» que la trace correspond à celle du suspect. Une équipe spécialisée dans les affaires non élucidées avait été créée en août 2025 au sein de la police de Coblence.

«Agressée sexuellement, étranglée, frappée à la tête avec une pierre et poignardée»

Les faits dont l'homme est soupçonné remontent à l'année 1994, durant laquelle Amy Lopez, une Américaine de 24 ans, voyage en Europe et notamment à Coblence. Elle aurait «très vraisemblablement croisé l'auteur entre 9h et 10h», alors qu'elle se dirigeait vers la forteresse d'Ehrenbreitstein.

Mme Lopez a ensuite été «agressée sexuellement, étranglée, frappée à la tête avec une pierre et poignardée à plusieurs reprises». Son corps a été retrouvé nu «dans sa partie inférieure». Le procureur a indiqué que deux circonstances aggravantes ont été retenues pour ces faits, celle de «meurtre commis par perfidie» et de meurtre visant à «assouvir des pulsions sexuelles».

L'homme arrêté a déjà été condamné par le tribunal de Coblence en 1999 à une longue peine d'emprisonnement pour une tentative d'agression sexuelle sur une jeune fille de 16 ans. Il a été décrit comme étant «mentalement équilibré et en bonne forme physique» par le procureur.

Les plus lus

On connaît la cause de la grosse explosion dans l'Oberland zurichois
L'A9 toujours fermée – Trafic ferroviaire interrompu
Guy Parmelin confirme: les nouvelles taxes US remplacent les anciennes
Justin Murisier critique les JO : «Ce n’est pas l’esprit du sport»
Le point avant la reprise : «Odi» quasi sacré et des luttes intenses
Bill Gates: «C'était une énorme erreur de passer du temps avec Epstein»