La vitre de protection de «La Joconde» a été aspergée de soupe dimanche par des militantes au musée du Louvre à Paris. Avant cet incident, d'autres oeuvres d'art ont été ciblées par des mouvements écologistes dans le monde.

En octobre 2022, deux jeunes femmes portant des t-shirts estampillés «Just Stop Oil» ont projeté le contenu de deux boîtes de soupe à la tomate sur le chef-d'oeuvre de Van Gogh «Les Tournesols» à la National Gallery à Londres (archives). KEYSTONE

Voici des précédents depuis octobre 2022:

Soupe sur «Les Tournesols» de Van Gogh

En octobre 2022, deux jeunes femmes portant des t-shirts estampillés «Just Stop Oil» ont projeté le contenu de deux boîtes de soupe à la tomate sur le chef-d'oeuvre de Van Gogh «Les Tournesols» à la National Gallery à Londres.

Un mois plus tard, un autre tableau du peintre néerlandais, «Le Semeur» exposé à Rome dans le cadre d'une exposition au palais Bonaparte, avait été ciblé par des jets de soupe par des militants écologistes.

Comme «La Joconde», ces deux tableaux étaient protégés par une vitre et n'avaient pas été endommagés.

Purée et peinture sur des Monet

En octobre 2022, des militants écologistes avaient lancé de la purée sur «Les Meules» de Claude Monet, protégé par une vitre dans un musée de Potsdam, en Allemagne.

Les activistes environnementaux de Last Generation avaient revendiqué l'acte au nom de leur combat contre les énergies fossiles.

En juin 2023 au musée national de Stockholm, deux militantes écologistes ont étalé de la peinture rouge sur la vitrine protégeant un autre tableau de Claude Monet, «Le Jardin de l'artiste à Giverny».

«La Jeune Fille à la Perle» de Vermeer

En octobre 2022, des militants écologistes portant des tshirts du collectif «Just Stop Oil» s'en étaient pris à «La Jeune Fille à la Perle» de Johannes Vermeer, au musée Mauritshuis de La Haye.

L'un s'était collé la tête à la vitre qui protégeait le tableau et un autre avait vidé une boîte de conserve semblant contenir de la sauce tomate, sans endommager le tableau.

Mains collées sur des tableaux de Goya

En novembre 2022, deux militantes écologistes s'étaient collé la main sur les cadres de tableaux de Francisco Goya au musée du Prado à Madrid, pour attirer l'attention sur le réchauffement climatique.

Les peintures visées, «La Maja nue» et «La Maja vêtue», n'ont pas été endommagées.

Farine sur une oeuvre de Warhol

Des militants écologistes ont recouvert de farine en novembre 2022 à Milan une BMW repeinte par l'artiste américain Andy Warhol, affirmant vouloir «lancer l'alarme sur l'effondrement climatique».

Peinture sur une sculpture de Degas

En avril 2023, des militants pour le climat avaient maculé de peinture rouge et noire le socle et la cage en plexiglas entourant «La petite danseuse de quatorze ans» de Degas, à la National Gallery of Art à Washington.

Un Velázquez ciblé au marteau

En novembre 2023, des militants du mouvement écologiste «Just Stop Oil» ont brisé au marteau, à la National Gallery de Londres, la vitre de protection d'un tableau de Velázquez, la «Vénus au miroir».

ATS