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Remboursement sur demande Edelweiss réduit la voilure – Plusieurs destinations supprimées

ATS

16.4.2026 - 11:13

La compagnie aérienne Edelweiss ne desservira plus les deux destinations omanaises Mascate et Salalah au cours de l'hiver 2026/2027. Une solution sera proposée aux passagers qui avaient déjà effectué une réservation, indique jeudi la filiale de Lufthansa.

La compagnie aérienne Edelweiss ne desservira plus les deux destinations omanaises Mascate et Salalah au cours de l'hiver 2026/2027. 
La compagnie aérienne Edelweiss ne desservira plus les deux destinations omanaises Mascate et Salalah au cours de l'hiver 2026/2027. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.04.2026, 11:13

16.04.2026, 11:18

Les passagers concernés seront contactés par Edelweiss ou leur agence de réservation. Ils seront replacés sur d'autres vols, principalement via d'autres plateformes de correspondance du groupe Lufthansa, ou recevront un remboursement intégral du prix de leur billet sur demande.

Edelweiss a également annoncé des modifications de son programme de vols estival sur ses lignes nord-américaines. Les vols vers Denver et Seattle sont supprimés avec effet immédiat tandis que la fréquence des vols vers Las Vegas sera réduite en début d'été et en automne.

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«Ces ajustements sont principalement dus aux effets persistants de la situation géopolitique, notamment en lien avec le conflit au Moyen-Orient, l'évolution des prix du carburant et la baisse de la demande pour certaines destinations aux États-Unis», écrit Edelweiss dans un communiqué.

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En 2025, Oman a enregistré 25'084 arrivées de voyageurs en provenance de Suisse, un chiffre en hausse de plus d'un tiers par rapport à l'année précédente, selon les données fournies par le Ministère du Patrimoine et du Tourisme omanais. Par l'intermédiaire de leur porte-parole en Allemagne, la destination souligne que la progression illustre «l'intérêt en forte hausse de la part du marché germanophone» et précise que «l'Allemagne est considérée comme l'un des principaux marchés émetteurs européens».

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Avant la guerre, les touristes suisses restaient en moyenne une dizaine de jours à Oman et venaient principalement entre les mois d'octobre et avril, ajoute la porte-parole.

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