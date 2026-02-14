  1. Clients Privés
Fortes précipitations «On a dépassé tous les records» - La France est littéralement submergée

ATS

14.2.2026 - 12:15

Le phénomène de «crue généralisée» qui touche la France dépasse «tous (les) records», a indiqué samedi la directrice du service Vigicrues, en disant ne pas attendre de «retour à la normale pour les prochains jours».

14.02.2026, 12:15

14.02.2026, 12:19

La France se trouve dans «une situation exceptionnelle» avec «81 départements en vigilance simultanément dont deux en rouge et 14 en orange pour 154 rivières», ajouté au fait que le pays est «depuis 30 jours d'affilée sans discontinuer en (vigilance) orange ou en rouge», a indiqué Lucie Chadourne-Facon, directrice de Vigicrues, dans un entretien à l'AFP. «Donc on a dépassé tous nos records», depuis que Vigicrues, le service public d'information sur les risques de crues en France, a été créé en 2006.

Dans le détail, deux départements et deux tronçons de rivière sont placés en rouge tandis que 17 tronçons et 14 départements le sont en vigilance orange. La vigilance jaune s'applique également à 135 tronçons et 65 départements.

Tempête Nils. 450'000 foyers encore privés d'électricité en France

Tempête Nils450'000 foyers encore privés d'électricité en France

Humidité des sols : record absolu

En outre, la France a atteint un indice de l'humidité des sols «le plus élevé», «son record absolu», depuis le début de compilation de cette donnée en 1959. «Très clairement, on ne parle absolument pas de retour à la normale pour les prochains jours de notre côté», a souligné Mme Chadourne-Facon.

L'ampleur et la durée du phénomène s'expliquent par les importants cumuls de pluie depuis deux mois sur une partie du territoire. «On a une situation de crue généralisée sur tout le territoire national parce que tous les sols sont saturés partout» et ont «perdu leur capacité d'infiltration», a expliqué Mme Chadourne-Facon.

De fait, «aujourd'hui, les rivières sont extrêmement sensibles aux moindres précipitations, aux moindres pluies qui arrivent sur le territoire, et les rivières du coup réagissent très rapidement», a-t-elle ajouté.

Drame en montagne. Une avalanche sème la mort à Val d'Isère

Drame en montagneUne avalanche sème la mort à Val d'Isère

