«On a retrouvé un string dans les toilettes, un autre dans le jardin»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L’amour au travail ? Pas sans risques... «On a retrouvé un string dans les toilettes, un autre dans le jardin»

Gregoire Galley

10.2.2026

Près d'un salarié sur trois en France a eu une relation «sentimentale ou sexuelle» au travail, ce qui suscite souvent l'indifférence mais peut aussi conduire à un licenciement. L'amour au travail, parfois codifié et interdit dans des «chartes éthiques», est-il réellement sans risque ?

Près d'un salarié sur trois en France a eu une relation «sentimentale ou sexuelle» au travail (image d’illustration).
Près d'un salarié sur trois en France a eu une relation «sentimentale ou sexuelle» au travail (image d’illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

10.02.2026, 08:38

Aux Etats-Unis, «un salarié sur deux aurait déjà eu des rapports sexuels avec un collègue», selon une étude publiée en mai 2024 dans le magazine Business Insider et rapportée dans l'ouvrage «L'entreprise après #MeToo ? Entre romances et violences, que peut le management» (Editions ems).

«Pour 17% d'entre eux, ces rapports auraient même été réguliers. En France, près d'un salarié sur trois aurait eu une relation sentimentale ou sexuelle avec un ou une collègue et un salarié sur dix a rencontré son conjoint ou sa conjointe sur son lieu de travail, selon une enquête publiée en 2012», détaille Christine Noël-Lemaitre, chercheuse et une des co-autrices de l'ouvrage.

Mais parfois, une histoire d'amour entre collègues peut aller jusqu'au contentieux. M. I. était contrôleur de gestion junior lorsqu'il a été recruté par le groupe de luxe français Chanel, avant de gravir les échelons et devenir «auditeur interne senior» pour trois régions. Jusqu'au jour où il a été licencié «pour une cause réelle et sérieuse par lettre du 18 décembre 2018», selon le résumé fait par la justice.

L'entreprise de haute couture reprochait à son salarié un «défaut de loyauté»: il n'avait pas informé son employeur de sa relation avec Mme T., sa compagne et ancienne collègue indirecte, contrairement aux dispositions prévues dans son contrat de travail et dans la «charte éthique» qu'il avait signée.

Poussées par leurs partenaires américaines, de nombreuses entreprises françaises ont lancé il y a une quinzaine d'années des «chartes éthiques», qui «n'ont pas une valeur juridique» mais tentent de «formaliser les relations» et «servir à la gestion des risques» en entreprise, rappelle Christine Noël-Lemaitre.

En vain. Contrairement aux juridictions précédentes, la Cour de cassation a estimé, elle, que «le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée». Et «l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale», poursuit l'arrêt de la Cour rendu en décembre.

Le «droit d'aimer»

Reste que «l'existence d'un couple ou d'une relation va avoir un impact sur la manière dont on va gérer la cohésion d'une équipe», estime Mme Noël-Lemaitre, et parfois créer des remous.

«On pourrait écrire un livre»: Claire, 36 ans, n'oublie pas le week-end de séminaires ou plutôt de fêtes à outrance organisées par son entreprise en Côte d'Azur, il y a deux ans, et les innombrables tromperies d'un soir ou plus.

«On a retrouvé un string dans les toilettes, un autre dans le jardin» et «le directeur a eu une liaison avec la directrice du juridique», se souvient la trentenaire.

Sauf que cette relation extra-conjugale «a totalement pourri l'ambiance au travail. Les uns et les autres étaient épiés, certains étaient sanctionnés, virés... en fait le directeur demandait à sa maîtresse de sanctionner des salariés», confie-t-elle. L'affaire se soldera à l'amiable, à bas bruit, les deux cadres acceptant de signer une rupture conventionnelle proposée par la direction, résume-t-elle.

Odile (prénom d'emprunt), agent hospitalier de 53 ans, a vécu un enfer il y a une dizaine d'année: «J'étais directrice d'une équipe à l'hôpital lorsqu'une collègue a fait venir son compagnon dans notre service». «Si on n'était pas avec eux, on était contre eux. A chaque fois que j'émettais une remarque sur le travail de l'un, l'autre le défendait» jusqu'au jour où le duo se retourne contre elle et «l'accuse de détournements», se souvient encore émue Odile.

Sollicitée, «ma direction estimait que je faisais des vagues, que j'avais tort et qu'il fallait avant tout que le service tourne», analyse Odile, qui a «préféré partir».

L'employeur doit-il alors codifier ou interdire les relations ? «Je crois que ça ne sert à rien parce qu'au fond, on a le droit d'être amoureux de qui on veut.»

Les plus lus

Neige massive en altitude et pluie en plaine: voici ce qui vous attend
«On a retrouvé un string dans les toilettes, un autre dans le jardin»
Charles III et William sortent de leur réserve et mettent la pression sur Andrew
Combiné : les Suissesses loin du compte, Johnson lance Shiffrin
Réclamation officielle : tollé autour du revêtement du podium
La princesse suédoise Sofia reconnaît, elle aussi, avoir rencontré Epstein