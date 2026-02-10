«On a retrouvé un string dans les toilettes, un autre dans le jardin»

Près d'un salarié sur trois en France a eu une relation «sentimentale ou sexuelle» au travail, ce qui suscite souvent l'indifférence mais peut aussi conduire à un licenciement. L'amour au travail, parfois codifié et interdit dans des «chartes éthiques», est-il réellement sans risque ?

Près d'un salarié sur trois en France a eu une relation «sentimentale ou sexuelle» au travail (image d'illustration).

Aux Etats-Unis, «un salarié sur deux aurait déjà eu des rapports sexuels avec un collègue», selon une étude publiée en mai 2024 dans le magazine Business Insider et rapportée dans l'ouvrage «L'entreprise après #MeToo ? Entre romances et violences, que peut le management» (Editions ems).

«Pour 17% d'entre eux, ces rapports auraient même été réguliers. En France, près d'un salarié sur trois aurait eu une relation sentimentale ou sexuelle avec un ou une collègue et un salarié sur dix a rencontré son conjoint ou sa conjointe sur son lieu de travail, selon une enquête publiée en 2012», détaille Christine Noël-Lemaitre, chercheuse et une des co-autrices de l'ouvrage.

Mais parfois, une histoire d'amour entre collègues peut aller jusqu'au contentieux. M. I. était contrôleur de gestion junior lorsqu'il a été recruté par le groupe de luxe français Chanel, avant de gravir les échelons et devenir «auditeur interne senior» pour trois régions. Jusqu'au jour où il a été licencié «pour une cause réelle et sérieuse par lettre du 18 décembre 2018», selon le résumé fait par la justice.

L'entreprise de haute couture reprochait à son salarié un «défaut de loyauté»: il n'avait pas informé son employeur de sa relation avec Mme T., sa compagne et ancienne collègue indirecte, contrairement aux dispositions prévues dans son contrat de travail et dans la «charte éthique» qu'il avait signée.

Poussées par leurs partenaires américaines, de nombreuses entreprises françaises ont lancé il y a une quinzaine d'années des «chartes éthiques», qui «n'ont pas une valeur juridique» mais tentent de «formaliser les relations» et «servir à la gestion des risques» en entreprise, rappelle Christine Noël-Lemaitre.

En vain. Contrairement aux juridictions précédentes, la Cour de cassation a estimé, elle, que «le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée». Et «l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale», poursuit l'arrêt de la Cour rendu en décembre.

Le «droit d'aimer»

Reste que «l'existence d'un couple ou d'une relation va avoir un impact sur la manière dont on va gérer la cohésion d'une équipe», estime Mme Noël-Lemaitre, et parfois créer des remous.

«On pourrait écrire un livre»: Claire, 36 ans, n'oublie pas le week-end de séminaires ou plutôt de fêtes à outrance organisées par son entreprise en Côte d'Azur, il y a deux ans, et les innombrables tromperies d'un soir ou plus.

«On a retrouvé un string dans les toilettes, un autre dans le jardin» et «le directeur a eu une liaison avec la directrice du juridique», se souvient la trentenaire.

Sauf que cette relation extra-conjugale «a totalement pourri l'ambiance au travail. Les uns et les autres étaient épiés, certains étaient sanctionnés, virés... en fait le directeur demandait à sa maîtresse de sanctionner des salariés», confie-t-elle. L'affaire se soldera à l'amiable, à bas bruit, les deux cadres acceptant de signer une rupture conventionnelle proposée par la direction, résume-t-elle.

Odile (prénom d'emprunt), agent hospitalier de 53 ans, a vécu un enfer il y a une dizaine d'année: «J'étais directrice d'une équipe à l'hôpital lorsqu'une collègue a fait venir son compagnon dans notre service». «Si on n'était pas avec eux, on était contre eux. A chaque fois que j'émettais une remarque sur le travail de l'un, l'autre le défendait» jusqu'au jour où le duo se retourne contre elle et «l'accuse de détournements», se souvient encore émue Odile.

Sollicitée, «ma direction estimait que je faisais des vagues, que j'avais tort et qu'il fallait avant tout que le service tourne», analyse Odile, qui a «préféré partir».

L'employeur doit-il alors codifier ou interdire les relations ? «Je crois que ça ne sert à rien parce qu'au fond, on a le droit d'être amoureux de qui on veut.»