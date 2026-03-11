«On commence seulement à réaliser la tragédie»

Chiètres (FR) s'est éveillé dans une ambiance pesante mercredi, après l'embrasement d'un car postal qui a tué six personnes sur la Murtenstrasse mardi soir. Sur place, la sidération réunit les habitants, qui ont tous reçu des images du drame.

De loin, deux écoliers désignent les lieux du drame d'un signe de la main avant de repartir à trottinette. Du car postal ravagé par les flammes, il ne reste que des traces de combustion sur la chaussée. Les buissons qui bordent les places de parc sont calcinés, une odeur de brûlé plane autour des lieux.

Depuis la fin de la nuit, le trafic a repris sur cette voie centrale. Poids lourds et travailleurs en route s'enchaînent en laissant traverser les journalistes, une bonne dizaine déjà présents à 08h00 du matin. Un reporter de la télévision RTL prend l'antenne sans discontinuer.

De l'autre côté de la rue, un car postal s'engage sur l'avenue. Ligne 122, comme celle du bus qui a pris feu mardi soir. Derrière, des postiers se répartissent le courrier avant de partir en tournée.

Témoins de l'incendie

Devant les portes coulissantes, deux femmes affichent un visage stupéfait. L'une d'elles habite exactement en face des lieux du drame. Lors de l'incendie, elle a appelé les pompiers et tout observé depuis sa fenêtre.

«C'est effrayant», confie-t-elle à Keystone-ATS en tendant son téléphone. Sur l'écran, le bus s'embrase dans de larges flammes, tandis que des passants accourent sur la route. L'un d'entre eux tente de briser les vitres du véhicule en lançant un pavé.

Parmi les habitants rencontrés, tous ont reçu des vidéos du drame sur leurs messageries privées. Chiètres est une petite ville, ses habitants ont appris le drame par leur famille ou des amis. «Beaucoup de gens m'ont appelée pour savoir si j'allais bien» mardi soir, témoigne une autre femme en manteau noir, «dépitée» par l'événement.

«Ce genre de choses, nous les voyons à l'étranger ou dans les grandes villes», décrit une habitante. «Pas dans une petite ville comme chez nous. Cela m'effraie que des personnes innocentes aient été tuées», continue-t-elle. Cette nuit, elle n'a pas trouvé le sommeil avant 01h00 ou 02h00 du matin.

«Le bus a été évacué à 05h00 ce matin», continue un homme attablé au kiosque, terminant son café. La carcasse est passée sous des fenêtres, qui donnent sur la Murtenstrasse.

Signes de solidarité

Devant la scène du drame ou en sortant des commerces, plusieurs personnes s'arrêtent spontanément, certaines se prennent dans les bras. La pharmacie qui faisait face au bus a décidé de garder le rideau baissé pour la journée. La boulangerie, elle, a déposé quelques bougies sur le comptoir.

«Les gens commencent à réaliser maintenant la tragédie qui s'est déroulée. Ce sont des personnes d'ici qui ont été tuées», confie une femme qui rejoint son lieu de travail.

Croisé en train d'enfourcher son vélo, le secrétaire de mairie indique qu'une tente blanche sera installée sur les lieux dans la matinée pour accueillir des fleurs. Mercredi matin, la commune a transmis ses pensées aux victimes et à leurs proches, dans un message affiché sur son site Internet.

En surplomb du village, à quelques centaines de mètres du drame, l'église est plongée dans un silence lourd. Paisiblement, un ecclésiastique fait résonner quelques notes de piano. Il est 09h20, une dizaine de personnes se recueillent entre les murs grisâtres. Une lumière sans couleur traverse les vitraux.