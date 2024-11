Victime d'un cambriolage mercredi dernier, Inoxtag a vu 10'000 euros s'envoler. L'affaire a attiré l'attention de Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), qui s'est empressé de dénoncer l'insécurité en France et afficher son soutien au Youtubeur. Mais pour Inoxtag, c'est non!

De son vrai nom Inès Benazzouz, Inoxtag compte 8,7 millions d'abonnés sur YouTube, 6,3 millions sur TikTok et près de 6 millions sur Instagram.

AFP/blue News Marc Schaller

Le Youtubeur Inoxtag a été victime d'un cambriolage à son domicile à Poissy (Yvelines) mercredi dernier. Le préjudice, constitué principalement de matériel informatique, a été évalué à 10.000 euros.

La maison cambriolée appartient à Inoxtag, mais il n'y habite pas et la loue à un tiers. Le locataire «aurait surpris le cambrioleur» pendant l'effraction.

«Les amis, tout va bien pour moi», avait réagi Inoxtag sur le réseau social X (ex-Twitter), rappelant avoir été cambriolé deux fois au cours des six derniers mois et s'être fait voler sa collection de sneakers et de montres lors d'un précédent vol par effraction. «Je vais prendre les précautions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus», a ajouté le jeune homme de 22 ans.

«Honte aux militants d'extrême gauche»

Le président du RN a saisi l'occasion pour dénoncer l'insécurité en France: «Tout mon soutien à Inoxtag, victime d’un cambriolage comme cela arrive à des milliers de Français chaque année. Triste réalité de la France en 2024: plus personne n’est à l’abri d’une insécurité devenue hors de contrôle. Honte aux militants d’extrême gauche qui osent s’en réjouir avec la bassesse qui les caractérise.»

Mais Inoxtag n’a pas accueilli ce soutien à bras ouverts. Toujours sur X, il a remis Jordan Bardella à sa place: «Encore de la récupération politique, on en peut plus de toi. Soutiens plutôt le le vrai peuple français qui en a vraiment besoin...».

