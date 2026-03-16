On en sait plus sur les circonstances du drame

Bus incendié à ChiètresOn en sait plus sur les circonstances du drame
ATS
16.3.2026 - 15:25
Au moment de l'incendie du car postal mardi vers 18h25, neuf personnes se trouvaient à bord du véhicule à Chiètres (FR). Trois occupants ont pu s'extraire du bus en étant blessés. Les portes se sont ouvertes normalement lorsque le car a pu s'immobiliser.
Keystone-SDA
16.03.2026, 15:25
16.03.2026, 15:42
ATS
Outre le conducteur, le car postal comptait sept passagers et l'auteur présumé. Le drame a fait six morts. Parmi les trois blessés, «une femme de 56 ans se trouve toujours hospitalisée dans un état critique», a indiqué lundi la police fribourgeoise. Deux personnes, situées à l'extérieur, ont été légèrement blessées en tentant de porter secours aux victimes.
Les constatations techniques indiquent que le bus était équipé de deux portes passagers. «Celles-ci se sont ouvertes normalement lorsque le véhicule s'est immobilisé. L'incendie ayant été déclenché pendant le trajet, l'ouverture n'a pu avoir lieu qu'à l'arrêt complet du bus», a ajouté la police.
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