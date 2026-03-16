On en sait plus sur les circonstances du drame

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bus incendié à Chiètres On en sait plus sur les circonstances du drame

ATS

16.3.2026 - 15:25

Au moment de l'incendie du car postal mardi vers 18h25, neuf personnes se trouvaient à bord du véhicule à Chiètres (FR). Trois occupants ont pu s'extraire du bus en étant blessés. Les portes se sont ouvertes normalement lorsque le car a pu s'immobiliser.

Le bus était équipé de deux portes passagers. 
Le bus était équipé de deux portes passagers. 
ats

Keystone-SDA

16.03.2026, 15:25

16.03.2026, 15:42

Outre le conducteur, le car postal comptait sept passagers et l'auteur présumé. Le drame a fait six morts. Parmi les trois blessés, «une femme de 56 ans se trouve toujours hospitalisée dans un état critique», a indiqué lundi la police fribourgeoise. Deux personnes, situées à l'extérieur, ont été légèrement blessées en tentant de porter secours aux victimes.

Les constatations techniques indiquent que le bus était équipé de deux portes passagers. «Celles-ci se sont ouvertes normalement lorsque le véhicule s'est immobilisé. L'incendie ayant été déclenché pendant le trajet, l'ouverture n'a pu avoir lieu qu'à l'arrêt complet du bus», a ajouté la police.

Archive sur la tragédie de Chiètres

Bourquin:

Bourquin: "La famille avait annoncé sa dispariton à la police"

En conférence de presse, le procureur général du canton de Fribourg Raphaël Bourquin explique que l’homme, connu pour des problèmes médicaux, avait été signalé disparu par sa famille après avoir quitté l’hôpital sans laisser de trace.

13.03.2026

Les plus lus

Un avion de Swiss touché par la foudre lors d'un orage et obligé de dérouter
Assurance maladie: grosse colère contre Baume-Schneider
Les stars et une surprise : les Suisses qualifiés pour les finales en Norvège
Albert Rösti prié de s'expliquer sur les pesticides
«Conséquences très mauvaises» - L’Allemagne rembarre Donald Trump
On en sait plus sur les circonstances du drame