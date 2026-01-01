  1. Clients Privés
Le Pen oui, Macron non On en sait plus sur les obsèques de Brigitte Bardot

Gregoire Galley

1.1.2026

La cérémonie des obsèques de Brigitte Bardot, mercredi 7 janvier à Saint-Tropez, sera placée «sous le signe de la simplicité et sans chi-chi», a annoncé jeudi sa Fondation à l'AFP.

La cérémonie des obsèques de Brigitte Bardot sera placée «sous le signe de la simplicité et sans chi-chi».
La cérémonie des obsèques de Brigitte Bardot sera placée «sous le signe de la simplicité et sans chi-chi».
ats

Agence France-Presse

01.01.2026, 14:19

Sont prévues une cérémonie religieuse, dans l'intimité, à l'église Notre-Dame de l'Assomption, retransmise sur grand écran dans le port et sur la place centrale des Lices, puis une inhumation de la star au cimetière marin de la cité varoise, dans l'intimité également. S'ensuivra un hommage ouvert aux Tropéziens et à ses admirateurs au Pré des pêcheurs, a-t-elle rappelé.

«L'esprit de l’ensemble de la cérémonie» est placé «sous le signe de la simplicité et sans chi-chi, le mot d’ordre de BB en toutes circonstances», a-t-elle précisé.

Celle-ci a également souhaité que les fleurs déposées à l'église soient des «fleurs champêtres - pas de roses -, des bouquets simples et colorés» comme l'aimait l'ex-actrice.

La photo du faire-part, en noir et blanc, est celle «que Brigitte Bardot préférait entre toutes» et représente la star sur la banquise en 1977, tenant dans ses bras un bébé phoque, selon ce faire-part envoyé à l'AFP. Y figurent ses années de naissance et de décès et la croix catholique.

Emmanuel Macron ne se rendra pas à ces obsèques, auxquelles Marine Le Pen assistera, «à titre personnel et amical», a fait savoir son entourage à l'AFP. L'Elysée a proposé d'organiser un hommage à l'icône du cinéma français, mais sa famille n'a pas donné suite.

Archive sur Brigitte Bardot

C'est qui Brigitte Bardot ?

C'est qui Brigitte Bardot ?

Brigitte Bardot, figure emblématique du cinéma français, a marqué les années 50 et 60. Elle s’impose comme une icône mondiale avant de quitter le cinéma pour se consacrer à la défense des animaux.

17.10.2025

