Un homme de 69 ans a été miraculeusement retrouvé «en bonne santé» après avoir passé 11 jours à la dérive seul sur son voilier en Méditerranée, ont annoncé mercredi les secours en mer espagnols.

Les raisons qui ont poussé le voilier à dériver à des centaines de kilomètres de sa route prévue restent inconnues. (image d'illustration) IMAGO/Depositphotos

Agence France-Presse Valérie Passello

L'homme avait quitté le port espagnol de Gandia, sur la côte orientale espagnole, à destination de Guardamar del Segura, à environ 160 km plus au sud, le long de la même côte, a indiqué à l'AFP un porte-parole du service de sauvetage maritime.

Une fois sa disparition signalée, les recherches ont été lancées le 17 janvier, mobilisant bateaux et avions dans une opération qui a duré jusqu'au 22 janvier, date à laquelle les recherches ont pris fin.

Les navires naviguant dans la zone avaient alors été avertis de cette disparition afin d'être vigilants.

Alors que l'espoir s'amenuisait, mardi un avion de l'agence européenne de garde-frontières Frontex «a repéré le voilier et une personne à bord qui faisait des signes et appelait à l'aide», à environ 53 milles nautiques (environ 95 km) au nord-est du port algérien de Béjaïa, à plus de 280 milles nautiques (500 km) de distance de son point de départ.

Des questions restent ouvertes

Un navire à proximité, le vraquier battant pavillon singapourien «Thor Confidence», lui est finalement venu en aide, mettant fin à son calvaire. Il devrait être ramené jeudi au port espagnol d'Algésiras, dans le sud de l'Espagne.

Les secours en mer ont publié sur les réseaux sociaux des photos montrant son petit voilier blanc balloté par la mer et amarré au navire plus grand.

Les raisons qui ont poussé le voilier à dériver à des centaines de kilomètres de sa route prévue restaient inconnues, tout comme les conditions de survie de cet homme en haute mer.