Pour Roberta Hill, chaque pas dans une nouvelle pièce de l'immense pensionnat Mohawk au Canada est un retour en arrière, une plongée dans l'enfer de son passé.

Roberta Hill fait partie des milliers d'autochtones ayant survécu au système des pensionnats. afp

Agence France-Presse Gregoire Galley

Cette femme de 74 ans fait partie des milliers d'autochtones ayant survécu au système des pensionnats, où ont été placés de force les enfants des Premiers peuples avec pour but affiché par les gouvernements de l'époque de «tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant».

De la fin du XIXe siècle aux années 1990, quelque 150.000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans 139 pensionnats à travers le pays, où ils ont été coupés de leurs familles, de leur langue et de leur culture. Des milliers n'en sont jamais revenus.

Mardi, Roberta Hill était de retour entre les murs de brique du pensionnat Mohawk de la ville de Brantford, dans l'est du pays, pour l'ouverture au public de cette bâtisse devenue un musée documentant les horreurs commises dans cet établissement, qui a fonctionné pendant plus de 140 ans avant sa fermeture en 1970. En traversant les pièces, les souvenirs remontent un à un, et elle raconte à l'AFP les adieux à sa famille, les punitions, les abus sexuels...

Des agressions qui ont commencé rapidement après le départ de sa mère. «J'étais tellement bouleversée, tellement désemparée, je pleurais», confie cette infirmière retraitée. «On m'a emmenée dans une pièce avec le prêtre, et c'est là que les abus sexuels ont commencé… Vous êtes un enfant. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe.»

Roberta Hill est arrivée au pensionnat de Brantford en 1957, avec cinq de ses frères et sœurs, après le décès de leur père. Elle y passe quatre ans avant d'être placée en famille d'accueil.

Dans le sous-sol de l'école, elle ne fait que jeter un oeil à la salle avec la chaudière, pièce où l'on sait que de nombreux garçons ont été agressés sexuellement.

Un peu plus loin, la salle d'isolement — un placard sans fenêtre avec une planche de bois au sol — où, selon elle, une amie y a été enfermée pendant plusieurs jours après avoir tenté de s'enfuir. «Je ne voulais qu'une seule chose: rentrer chez moi!», glisse-t-elle.

«J'étais en prison»

L'Institut Mohawk, près de Toronto, est le plus vieux pensionnat du Canada et celui qui a été le plus longtemps en activité. Il était surnommé le «trou à bouillie», car la seule nourriture servie au début était du gruau mou, trois fois par jour. Environ 15.000 enfants sont passés entre ses murs.

Geronimo Henry, qui a été placé dans cette école dans les années 1940, se souvient que les garçons étaient forcés de se battre entre eux. «Ca a été ma maison pendant 11 ans», raconte l'homme de 89 ans à un groupe de visiteurs. Pendant tout ce temps, «je ne suis jamais rentré chez moi, pas une seule journée,» explique-t-il. «J'étais comme en prison.»

Après la fermeture de l'école en juin 1970, un débat a eu lieu sur le sort du bâtiment, certains demandant sa démolition. Mais une campagne intitulée «Sauver les preuves» a finalement permis de recueillir plus de 25 millions de dollars canadiens (environ 15 millions d'euros) pour transformer le site en musée.

Pour Sherri-Lyn Hill, cheffe des Six nations de la Grande rivière, installées près de là, le site doit servir à ce que «tout le monde connaisse cette histoire sombre, notre histoire commune», car elle rappelle que ces traumatismes ont eu des «répercussions intergénérationnelles».

Roberta Hill a fondé une famille et exercé comme infirmière pendant trois décennies, mais la reconstruction de sa vie après avoir quitté l'Institut Mohawk a été très difficile — et pour beaucoup d'autres impossible. «Vous êtes perdus», explique-t-elle.

Selon la vieille femme, pour vraiment tourner la page, il faudrait que la prise de conscience soit collective. «Je veux simplement que les gens disent la vérité, l'Église, le gouvernement fédéral… Cela ne peut pas reposer uniquement sur les survivants, parce que nous ne nous sommes pas fait ça à nous-mêmes.»