Un immeuble en travaux du centre de Madrid s'est partiellement effondré mardi en milieu de journée, faisant trois blessés et «plusieurs» disparus, ont annoncé les secours municipaux.

Espagne : des disparus et trois blessés légers après l'effondrement d'un immeuble à Madrid 07.10.2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

«La Protection civile a pris en charge jusqu'à présent trois ouvriers, aucun dans un état grave. Il manque certains de leurs collègues», a indiqué cette source sur le réseau social X, évoquant «l'effondrement de plusieurs niveaux dans un bâtiment en travaux».

L'une des trois personnes blessées a été transportée à l'hôpital, a de son côté indiqué le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, également sur X.

Selon cette source, «onze équipes» de pompiers, des policiers et la Protection civile travaillent actuellement à «sécuriser le bâtiment» situé près de la Plaza Mayor de Madrid, et à «rechercher d'éventuelles personnes disparues».

Les forces de l'ordre ont bouclé la zone avec du ruban jaune, selon des journalistes de l'AFP sur place. Plusieurs ambulances et véhicules de police avec leurs gyrophares allumés sont également présents, ainsi que des dizaines de badauds.

«Il y a eu un énorme bruit, des vitres ont volé en éclats, il y avait beaucoup de poussière blanche, on ne voyait plus rien», a raconté à l'AFP Milagros Garcia Benito, une employée dans un salon de coiffure situé en face de l'immeuble affecté.

«La police travaille avec des drones», ont par ailleurs précisé sur X les secours madrilènes, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte pour établir les circonstances de l'incident. Les bâtiments adjacents à l'immeuble touché «sont en cours d'évacuation», ont-ils précisé.