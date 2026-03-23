Certes, le printemps est arrivé, mais la neige n'a pas encore dit son dernier mot: des flocons sont attendus jusqu'en plaine ce jeudi, annonce MétéoSuisse.

La neige pourra tomber jusqu'en plaine jeudi. IMAGO/Zoonar

Soleil printanier et douceur: le pli a vite été pris, les vestes sont tombées et les terrasses se sont rapidement remplies. Pourtant, même si le printemps est officiellement arrivé, l'hiver va encore montrer ses muscles ce jeudi, selon MétéoSuisse.

Il va donc falloir profiter de ce début de semaine: un temps bien ensoleillé est annoncé, avec des maxima entre 14°C et 15°C lundi et mardi.

Le revirement est attendu dès mercredi, souligne MétéoSuisse: après de dernières éclaircies le matin, un régime de giboulées va se mettre en place en cours d'après-midi. Située vers 1200 m au début, la limite pluie-neige descendra vers 600 m en fin de journée.

Les températures vont elles aussi chuter dès mercredi: elles passeront de 12°C le matin à 4°C en soirée.

Jeudi, le temps sera le plus souvent nuageux et frais, avec des giboulées par intermittence en toutes régions, parfois accompagné de grésil. La limite pluie-neige oscillera entre 400 et 600 m, des flocons arriveront jusqu'en plaine par moments. Quelques éclaircies pourront tout de même se montrer au pied sud du Jura et en Valais central.

Vendredi matin, nous aurons toujours droit à des giboulées par intermittence, encore fréquentes le long des Préalpes. Le temps va progressivement s'améliorer l'après-midi. Il fera 6°C au maximum.

Neiges printanières mémorables

Les chutes de neige durant le printemps météorologique - soit de mars à mai- ne sont pas rares, même à basse altitude, précise encore MétéoSuisse:

«Un exemple typique a été le week-end du 4/5 mars 2006, où il est tombé entre 40 cm et plus de 50 cm de neige fraîche en de nombreux endroits du nord-ouest, du nord et du nord-est de la Suisse».

Et le record absolu depuis le début des mesures: le 11 mars 1931, 96 cm de neige ont été mesurés dans les rues de Berne!