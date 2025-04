D'abondantes quantités de neige, jusqu'à 120 cm en altitude, sont tombées sur la Savoie. Elles ont contraint la commune de Tignes à confiner ses habitants jeudi et occasionnant d'importantes perturbations sur le réseau électrique et les transports.

La Savoie a été placée en vigilance orange pour les avalanches depuis mercredi soir par Météo-France, en raison des forts cumuls de neige à la frontière italienne. Dans plusieurs massifs alpins (Haute-Tarentaise, Haute-Maurienne, Vanoise) le risque d'avalanche est à sa cote maximum de 5/5.

Même si la situation n'est pas inédite pour un mois d'avril, un couvercle blanc recouvre une grande partie du département, donnant au paysage un air hivernal, surtout dans les stations de ski.

A Tignes, la mairie a pris jeudi un arrêté de confinement de la population jusqu'à 15h00, suivi d'une autorisation temporaire de circuler à l'intérieur d'un même quartier, avant un nouveau confinement de la population «de 20h00 jusqu'à nouvel ordre». Le domaine skiable, les écoles et la crèche sont fermées pour la journée, précise la municipalité.

«Voitures recouvertes»

«Toutes les voitures sont recouvertes jusqu'au toit, il y a 1 mètre 50 de neige. Rien que de marcher dehors, c'est un souci», a déclaré à l'AFP Mathis, un employé d'hôtellerie travaillant à Altitude Résidences à Tignes, joint au téléphone par l'AFP. «On avait quelques arrivées aujourd'hui (jeudi) mais qui devront attendre» que la route ouvre. «On n'est maître de pas grand-chose», a-t-il témoigné.

A La Plagne, quelque 60 cm de neige sont tombés à 2000 m d'altitude et 95 cm à 3000 et «le domaine skiable est fermé jusqu'à nouvel ordre», selon la station.

5400 foyers sans électricité

Le tunnel du Fréjus qui relie la France à l'Italie est fermée aux poids lourds et des dizaines d'entre eux étaient à l'arrêt sur le bas côté de l'autoroute à hauteur de Saint-Julien-Mont-Denis, a constaté une journaliste de l'AFP. Les conditions de circulation sont également «particulièrement dégradées aux abords du Tunnel du Mont-Blanc», selon la préfecture de Haute-Savoie, qui appelle «à reporter tout déplacement».

Quelque 5400 foyers étaient, par ailleurs, privés d'électricité jeudi matin en Savoie et un millier d'autres dans le secteur de Chamonix en Haute-Savoie, a indiqué le groupe Enedis. La neige a provoqué des chutes d'arbres et de branches sur des lignes et «les accès sont encore difficiles, rendant les interventions de rétablissement délicates», précise-t-il.

Le réseau TER enregistre également des perturbations importantes. Le trafic est interrompu pour la journée entre Modane et St Jean de Maurienne, entre Moutiers et Bourg St Maurice et entre Moutiers et Chambéry. Il est également très perturbé entre Chambéry et St Jean de Maurienne, selon la SNCF.

«Une perturbation fortement précipitante stationne sur les Alpes, en même temps qu'un retour d'Est très actif concerne les Alpes frontalières avec l'Italie», a fait savoir Météo-France, qui attend des cumuls de l'ordre «de 10 à 20 cm dès 800 m, et 20 à 30 cm au-dessus de 1100 m».

Certaines stations de ski ont fait état de chutes encore plus abondantes, avec 86 cm tombés en quinze heures au village et 120 sur les secteurs d'altitude de Val d'Isère, selon un communiqué. «Ces intensités et cumuls neigeux nécessitent une attention particulière sur les parties intérieures Est des Savoies jusqu'à ce jeudi matin, même s'il n'est pas prévu de passage en vigilance orange», indique Météo-France.