Tragédie toxique à Istanbul On sait désormais de quoi est morte la famille allemande

dpa

26.11.2025 - 20:31

Dans le cas de la famille allemande décédée à Istanbul, l'empoisonnement était considéré comme la cause probable du décès. De nouveaux détails issus de rapports de la médecine légale permettent désormais d'y voir plus clair.

Une famille allemande de quatre personnes est décédée à Istanbul à la suite d'un empoisonnement : Celle-ci a été déclenchée par un traitement au pesticide dans la chambre d'hôtel.
Une famille allemande de quatre personnes est décédée à Istanbul à la suite d'un empoisonnement : Celle-ci a été déclenchée par un traitement au pesticide dans la chambre d'hôtel.
Francisco Seco/AP/dpa (Symbolbild)
,

DPA, Andreas Fischer

26.11.2025, 20:31

26.11.2025, 23:31

Selon un rapport, un gaz toxique, la phosphine, a été découvert dans la chambre d'hôtel de la famille hambourgeoise décédée à Istanbul. La substance a été détectée dans des échantillons de lingettes prélevés dans la chambre, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu en se référant à un rapport de la médecine légale. De la phosphine a également été découverte dans les serviettes de l'hôtel. La cause finale du décès n'a pas encore été officiellement déterminée.

Selon plusieurs médias, le rapport d'autopsie a entre-temps confirmé que la mort était due à un empoisonnement à la phosphine, un gaz toxique. Des «preuves solides» d'un empoisonnement à la phosphine ont été trouvées, ont écrit mardi le portail d'information T24 et le réseau de chaînes privées Halk TV en se référant au document. En revanche, aucune trace de poison n'a été trouvée dans le sang des victimes, dans leur estomac ou dans les aliments qu'elles ont consommés.

Un produit chimique mortel dans une chambre d'hôtel

Les médias turcs, citant des médecins légistes, avaient déjà fait état la semaine dernière d'un empoisonnement chimique comme cause probable du décès, citant la pulvérisation d'un produit contre les punaises de lit. Selon le rapport d'autopsie, les médecins légistes ont effectivement trouvé des "preuves" de l'utilisation de ce produit.

Longue liste d'étranges incidents. Le sort funeste de la famille allemande à Istanbul n'est-il pas un cas isolé?

Longue liste d'étranges incidentsLe sort funeste de la famille allemande à Istanbul n'est-il pas un cas isolé?

La substance utilisée pour lutter contre les parasites est souvent le phosphure d'aluminium. En combinaison avec de l'eau - l'humidité de l'air suffit - il se forme un gaz toxique, la phosphine.

Ce gaz endommage les cellules du corps des mammifères et, en grande concentration, empêche le transport de l'oxygène dans le sang. Chez l'homme, la phosphine peut notamment provoquer une toux irritative, des vomissements, des troubles de la fonction hépatique et rénale et mettre la vie en danger en cas d'inhalation.

Lutte contre les nuisibles présumée à l'origine

Les quatre membres d'une famille hambourgeoise sont décédés à la mi-novembre alors qu'ils étaient en vacances à Istanbul. Selon une expertise préliminaire de la médecine légale, une lutte contre les nuisibles dans la chambre située en dessous de celle de la famille pourrait avoir causé leur mort.

L'hypothèse d'une intoxication alimentaire, d'abord évoquée comme cause du décès, a été jugée moins probable. Des tests effectués dans les établissements où la famille avait mangé n'avaient pas révélé d'anomalies, selon Anadolu.

