Lecornu écorché «On sera vite en confrontation avec le gouvernement» - Tempête au Sénat !

Gregoire Galley

24.10.2025

«Un problème de confiance»: pilier des gouvernements Barnier puis Bayrou, le Sénat s'agace d'être «occulté» par Sébastien Lecornu, fustigeant le choix du Premier ministre de se tourner vers la gauche au détriment de son socle parlementaire, majoritaire à la chambre haute.

Le Sénat s'agace d'être «occulté» par Sébastien Lecornu.
Le Sénat s'agace d'être «occulté» par Sébastien Lecornu.
ats

Agence France-Presse

24.10.2025, 08:26

Au Palais du Luxembourg, l'euphorie des derniers mois a laissé la place à certaines crispations. Car si le Sénat a eu un rôle central en imprimant sa marque au précédent budget, co-construit avec Michel Barnier et voté sous François Bayrou, rien n'assure qu'il en sera de même sous la houlette de Sébastien Lecornu.

«Le Premier ministre s'est enfermé dans le dialogue avec les socialistes de l'Assemblée nationale», s'exaspère auprès de l'AFP Hervé Marseille, influent chef du groupe centriste, allié des Républicains dans la majorité sénatoriale. «Il n'y a plus de contact, pas de son, pas d'image. Le Sénat est complètement occulté», ajoute le patron de l'UDI.

L'agacement est le même au sein du puissant groupe LR, acquis à la cause du patron du parti Bruno Retailleau, lequel ne mâche pas ses mots face au budget proposé par le Premier ministre et à la suspension de la réforme des retraites, loi soutenue bec et ongles par la droite sénatoriale bien avant qu'elle ne soit reprise par Elisabeth Borne. «Nous n'accepterons pas les renoncements», a martelé le patron du groupe LR Mathieu Darnaud à l'attention de Sébastien Lecornu.

France. Les Républicains suspendent les ministres du gouvernement Lecornu

FranceLes Républicains suspendent les ministres du gouvernement Lecornu

Larcher hausse le ton

En privé, le sénateur de l'Ardèche s'est même agacé de n'avoir toujours pas été reçu à Matignon depuis la chute du premier gouvernement Lecornu, pas plus que la plupart des autres chefs de groupe parlementaire de l'ancien socle commun du Sénat.

Dans l'entourage du Premier ministre, on assure néanmoins que des invitations ont été lancées pour organiser à Matignon une réunion hebdomadaire de ces présidents de groupe à compter de la semaine prochaine.

«Matignon travaille très sérieusement avec le Sénat», souligne-t-on encore. «Le Premier ministre a même écrit une déclaration de politique générale spécifique et dédiée au Sénat. Il était hors de question pour lui de faire un copier-coller de son discours aux députés».

Au sommet de l'institution, le président Gérard Larcher (LR) a tout de même fait part de son mécontentement ces derniers jours sur l'organisation des débats budgétaires, haussant notamment le ton mercredi soir lors de la conférence des présidents, réunion des hauts responsables sénatoriaux chargés d'arrêter l'ordre du jour en présence de Laurent Panifous, nouveau ministre des Relations avec le Parlement.

«Larcher a poussé une gueulante. Il ne peut pas accepter que le Sénat soit la cinquième roue de la charrette», affirme un participant. «Une discussion budgétaire désordonnée, ça n'est pas possible pour lui», appuie un autre.

«On a un problème de confiance», explique un proche du sénateur des Yvelines. «Larcher veut qu'on respecte le bicamérisme. Et s'il n'est pas respecté, il usera de toutes les armes à sa disposition pour le faire respecter», avertit-il.

MM. Larcher et Panifous ont pu mettre les choses au clair jeudi matin, lors d'un premier rendez-vous bilatéral. Pour «poser les bases d'une relation de travail fondée sur la confiance», assure une source proche du ministre.

Vives critiques. «Ils tapent toujours sur les mêmes» - Marine Le Pen voit rouge !

Vives critiques«Ils tapent toujours sur les mêmes» - Marine Le Pen voit rouge !

«Vexés»

La chambre haute est-elle vraiment laissée de côté ? «Si vous enlevez la mesure sur les retraites, on propose à la virgule près ce que le Sénat demande depuis des années sur de nombreux sujets comme la décentralisation», s'énerve un ministre.

Pour lui, «le Sénat est dans la posture», «ils ont été vexés quand Lecornu a été renommé par Macron alors qu'un petit clan poussait pour Jean-Louis Borloo» à Matignon.

Même s'il peut donner le dernier mot aux députés pour doter la France d'un budget, le Premier ministre sait qu'il sera beaucoup plus complexe de se priver du Sénat.

Saisis après l'Assemblée nationale, les sénateurs sont en effet utiles pour «gommer» les irritants introduits par les oppositions à la chambre basse. Et ils composent la moitié de la commission mixte paritaire (CMP), réunion cruciale pour aboutir à un compromis en fin d'examen.

Or «si le budget est dicté par les socialistes, on sera vite en confrontation avec le gouvernement», prévient le sénateur LR Max Brisson. Sa collègue Muriel Jourda ajoute: «Notre rôle n'est pas de faire survivre un gouvernement à tout prix.»

Retraite impossible. Situation frustrante : Emmanuel Macron au coeur d’un imbroglio

Retraite impossibleSituation frustrante : Emmanuel Macron au coeur d’un imbroglio

