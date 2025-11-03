Onze chiens meurent dans une pension canine à Uster (ZH)

Onze chiens sont décédés dans une pension canine à Uster (ZH). Les circonstances exactes de la mort des animaux restent floues, mais les premiers indices suggèrent un empoisonnement.

Les premiers éléments de l'enquête laissent supposer un empoisonnement (image d'illustration, archives). Keystone

Keystone-SDA ATS

Vendredi soir, un propriétaire de chien a signalé à la police le décès de son animal dans une pension canine, indique lundi la police cantonale zurichoise. Cette dernière a mené des investigations sur place et il s'est avéré que onze chiens au total étaient morts durant la nuit.

Un autre chien, présentant des symptômes d'empoisonnement possible, a été emmené à l'hôpital vétérinaire de Zurich. L'animal a survécu, précise le communiqué.

Les premiers éléments de l'enquête laissent supposer un empoisonnement. Des échantillons ont été envoyés à un laboratoire pour analyse toxicologique. Une enquête a été ouverte.